Dmitrovic vuelve a la lista y se quedan fuera los descartados Rafa Mir y Januzaj

No hay novedades en la lista de convocados del Sevilla de cara al duelo ante el Granada este domingo en el Sánchez-Pizjuán. Quique Sánchez Flores no puede contar con seis jugadores de los habituales, cinco lesionados y un sancionado, Suso.

El meta Dmitrovic, que se quedó fuera de la lista en el derbi por unas molestias, regresa entre los convocados, una relación en la que, aparte de las bajas obligadas, no están Rafa Mir ni Januzaj, que si bien no están apartados del grupo y entrenan habitualmente con la plantilla, están fuera de la dinámica por decisión del entrenador y del club tras haber mantenido diferencias en los anteriores mercados a cuentas de la posible salida de la entidad, que no se produjo.

Aparte de los lesionados Gudelj, Sow, Óliver Torres, Isaac y Pedrosa, todos ellos tras decir adiós a la temporada por sus lesiones, Suso no puede jugar por acumulación de amonestaciones.

Los convocados son Nyland, Dmitrovic, Alberto Flores, Jesús Navas, Juanlu, Kike Salas, Badé, Marcao, Nianzou, Sergio Ramos, Acuña, Soumaré, Agoumé, Joan Jordán, Hannibal, Ocampos, Lamela, Lukebakio, Véliz, Mariano y En-Nesyri.