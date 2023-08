Elon Musk anuncia que los usuarios de X (Twitter) ya no podrán bloquear a otras cuentas

Los usuarios de X, la red social antes conocida como Twitter, ya no podrán bloquear a otras cuentas, una función utilizada por muchas personas como una medida extra de seguridad para protegerse contra tuiteros tóxicos y en no pocos casos, defenderse de acoso.

Según avanzó Elon Musk, que compró la plataforma el año pasado, los usuarios seguirán pudiendo bloquear ciertas opciones de otras cuentas (como la de mandar mensajes privados), y seguirá existiendo la opción de silenciar a otras cuentas.

Este último cambio se suma a la larga lista de modificaciones que ha hecho Musk, que también es director ejecutivo de Tesla y SpaceX, desde que tomó los mandos de la empresa, como por ejemplo cambiar el nombre y logotipos de la red o quitar las verificaciones gratuitas que se daban a las figuras relevantes.

Musk, como es habitual en él, no detalló ni la razón del cambio ni cuándo se empezará a poner en práctica.

Block is going to be deleted as a “feature”, except for DMs