Los usuarios de TweetDeck ahora tendrán que pasar por caja: Elon Musk la ha hecho de pago

X, la red social antes conocida como Twitter, ha comenzado a implementar la nueva versión de TweetDeck, a la que se refiere como X Pro, como un servicio exclusivo para los usuarios suscriptores a Twitter Blue, ahora llamado X Premium.

La plataforma de la red social que adquirió Elon Musk permite gestionar las publicaciones de la red social, con funciones como la programación de tuits, la respuesta a mensajes directos desde la misma interfaz y, sobre todo, la posibilidad de mostrar, en columnas, tanto listas como búsquedas, lo que la hacía una herramienta muy útil para un amplio grupo de profesionales, entre ellos los periodistas.

A través de la cuenta Twitter Support, la red social ya anunció el pasado 4 de julio que trabajaba en esta versión "mejorada" de TweetDeck (X Pro). Por ahora no ha trascendido en qué consisten esas mejoras, solamente que para seguir usándola hay que pasar por caja y pagar una suscripción a Twitter Blue (X Premium).

We have just launched a new, improved version of TweetDeck. All users can continue to access their saved searches & workflows via https://t.co/2WwL3hNVR2 by selecting “Try the new TweetDeck” in the bottom left menu.Some notes on getting started and the future of the product…