Las polémicas declaraciones de Joaquín Caparrós, un plus de motivación dentro del vestuario del Betis

Las incendiarias declaraciones de Joaquín Caparrós durante la semana de El Gran Derbi no han pasado inadvertidas dentro del vestuario del Betis. El exentrenador sevillista tuvo unas polémicas palabras en referencia al derbi sevillano que no han gustado en la plantilla verdiblanca, con la intención de utilizar estas declaraciones a su favor en forma de extramotivación para enfrentarse al eterno rival.

"El domingo es un partido en el que se juega mucho el Betis, casi entrar en Europa, y la mala suerte es que le ha tocado el Sevilla", comentó en Canal Sur Caparrós, quien también se refirió directamente a la afición del Betis y su comportamiento en la antesala de estos encuentros ante el Sevilla: "Pueden jugar mejor, estar mejor clasificados... siempre dicen que este es el partido donde se va a ganar, pero luego pasa lo que pasa. Se van con la cabeza agachada. Cuando sale el calendario, el Sevilla tiene seis puntos más".

Fornals contestó; Pellegrini, al margen de la polémica

Jugadores de máxima importancia dentro de la plantilla bética, como Germán Pezzella o Pablo Fornals, han sido cuestionados a lo largo de esta semana acerca de estas palabras del extécnico nervionense. "Yo no hablo de ese señor", zanjó rápidamente el argentino en ElDesmarque, mientras el castellonense, en el mismo medio, sí quiso responder, aunque de forma cauta y pacífica: "Nosotros no tenemos la necesidad de calentar el partido desde fuera. Si es su manera de entender el fútbol y de querer sacarnos de nuestras casillas, es un error caer en niñateces. Creo que poco sentido tiene, debería ser un poco más inteligentes".

Estas breves respuestas por parte de futbolistas verdiblancos evidencian que el mensaje de Joaquín Caparrós ha calado en el vestuario del Betis, ansioso por conseguir la victoria sobre el eterno rival y poder responder al que fuera entrenador del Sevilla desde el 2000 hasta el 2005 y luego en 2018. De hecho, las expresiones de Caparrós han sido tema de conversación durante los últimos días entre pesos pesados del plantel, quienes son plenamente conscientes de la importancia del enfrentamiento.

Por su parte, Manuel Pellegrini, con su habitual tono sosegado en sala de prensa, optó por obviar el mensaje del sevillista, aunque le dejó una pequeña 'pulla' en última instancia: "No lo he leído, no le podría decir sobre lo que haya dicho Caparrós. Pero cada persona tiene el derecho de expresar sus opiniones, mejores o peores, más inteligentes o más tontas. Cada uno la expresa como quiere. Este partido no necesita un extra de motivación, una motivación sólo de nuestro público y nuestro estadio motiva más que una persona que pueda decir una frase para ser notorio".