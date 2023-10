Elon Musk prueba a cobrar a los nuevos usuarios por publicar en X (Twitter)

La red social X (Twitter), propiedad de Elon Musk, ha comenzado a cobrar a los usuarios por las funciones más básicas de la plataforma, como publicar mensajes.

Desde este martes, X prueba en Nueva Zelanda y Filipinas un método de suscripción para nuevos usuarios que cuesta un dólar anual. Según ha puntualizado la compañía, este proyecto piloto, que han llamado Not a Bot, no afectará a los usuarios ya existentes y se pondrá en marcha solamente en esos dos países. Las nuevas cuentas creadas deberán primero verificarse telefónicamente y, después, decidir si quieren o no abonar ese dólar anual.

El multimillonario recurre de nuevo como argumento a la amenaza que para su red social suponen, dice, los bots y el spam y explica que así se logrará reducir la manipulación en la plataforma. Por ahora no hay planes (públicos) de extender este modelo a más países, pero es de suponer que, de tener éxito la prueba, no tardará en hacerse global.