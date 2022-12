Twitter suspende cuentas de periodistas que criticaban la gestión de Elon Musk

Twitter ha suspendido las cuentas de varios periodistas que han publicado informaciones críticas con Elon Musk y ha borrado sus publicaciones. Los periodistas, encargados de cubrir la actualidad tecnológica y autores de piezas sobre la gestión del magnate desde que compró la red social, trabajan para medios como The Washington Post, The New York Times, CNN o Voice of America.

Algunos de ellos, como el reportero de tecnología de The New York Times Ryan Mac, habían publicado historias sobre la suspensión de otra cuenta: la que utilizaba datos de vuelos disponibles públicamente para seguir al jet privado de Musk. El propio multimillonario había prometido anteriormente que no suspendería esa cuenta por su "compromiso con la libertad de expresión", pero este miércoles Twitter cambió sus reglas y prohibió compartir información sobre "la ubicación de personas en tiempo real".

Cambio de normas

Aunque Twitter no ha hecho ningún comentario oficial todavía sobre las suspensiones de periodistas, la nueva jefa de Confianza y Seguridad de la compañía, Ella Irwin, aseguró a un reportero de The Verge que suspenderán "cualquier cuenta que viole las reglas de privacidad y ponga a otros usuarios en riesgo".

El propio Musk publicó un mensaje en la red social diciendo: "Criticarme todo el día no supone ningún problema, pero revelar mi ubicación en tiempo real y poner en peligro a mi familia sí".

Criticizing me all day long is totally fine, but doxxing my real-time location and endangering my family is not — Elon Musk (@elonmusk) December 16, 2022

Otro de los periodistas cuya cuenta fue suspendida, el reportero de CNN Donnie O'Sullivan, acababa de escribir un tuit sobre un mensaje previo de Musk en el que afirmaba que un "acosador loco" había agredido un coche en el que viajaba su hijo.

Last night, car carrying lil X in LA was followed by crazy stalker (thinking it was me), who later blocked car from moving & climbed onto hood.Legal action is being taken against Sweeney & organizations who supported harm to my family. — Elon Musk (@elonmusk) December 15, 2022

El pasado lunes, Twitter cerró su equipo asesor contra discursos de odio, en plena controversia por la política de Musk de "amnistía" hacia cuentas previamente suspendidas por violar las reglas de la red social, como la del ex presidente Donald Trump.

La Comisión Europea amenaza con sanciones a Twitter

Tras la noticia de la suspensión de estas cuentas de periodistas, la Comisión Europea amenazó con la posibilidad de sancionar a Twitter. "Las noticias sobre la suspensión arbitraria de periodistas en Twitter es preocupante. La ley de servicios digitales requiere respeto a la libertad de prensa y los derechos fundamentales. Y está reforzada por la ley de libertad de prensa de los medios de comunicación. Musk debe ser consciente de ello. Hay líneas rojas. Y pronto, sanciones", dijo en Twitter la vicepresidenta de la Comisión Europea para Valores y Transparencia, Vera Jourová.

News about arbitrary suspension of journalists on Twitter is worrying. EU’s Digital Services Act requires respect of media freedom and fundamental rights. This is reinforced under our #MediaFreedomAct. @elonmusk should be aware of that. There are red lines. And sanctions, soon. — Věra Jourová (@VeraJourova) December 16, 2022

La ley de servicios digitales, que se empezará a aplicar a mediados del año que viene, obliga a las grandes plataformas a ser más transparentes en el funcionamiento de los algoritmos que regulan lo que los usuarios ven en internet y a eliminar con rapidez el contenido ilegal, pero siempre de forma justificada y garantizando el equilibrio con el derecho a la libertad de expresión.

Prevé multas de hasta el 6% de los ingresos anuales de las compañías en caso de que incumplan la ley de forma reiterada.

Por su parte, la ley de libertad de prensa de los medios de comunicación, que aún están negociando las instituciones europeas, tiene el objetivo de mejorar la transparencia sobre la propiedad de las cabeceras y salvaguardar la independencia y el pluralismo de los medios dentro del sector.

Desde que comprara Twitter, la Comisión Europea ha advertido en más de una ocasión a Musk con la necesidad de cumplir las exigencias que establecen las nuevas reglas que está aprobando la Unión Europea para regular a las grandes empresas de internet.

En la videoconferencia el pasado mes de noviembre con Musk, el comisario de Mercado Interior, Thierry Breton, pactó con el propietario de Twitter poder acudir a la sede central de la compañía en Estados Unidos para poder comprobar que cumple los nuevos requisitos.