Twitter lanza definitivamente su sistema de suscripción que incluirá la marca de verificación azul

La red social Twitter lanzará este lunes un nuevo sistema de suscripción que incluye un sistema de verificación con la conocida insignia azul, después de varios aplazamientos por parte de Elon Musk, dueño desde octubre de la compañía.

"El lunes (por hoy) relanzaremos Twitter Blue. Súscribete en la web por ocho dólares al mes o por once dólares al mes en dispositivos iOS -el sistema operativo de Apple que se usa en iPhone- para lograr acceso a funciones exclusivas para suscriptores, incluida la insignia azul", ha señalado la red social en una serie de mensajes.

Así, ha detallado que esta insignia será reemplazada por una de color dorado para empresas, mientras que posteriormente se agregará una gris para organizaciones "gubernamentales y multilaterales". La insignia azul será otorgada a suscriptores "una vez haya sido revisada la cuenta".

Los suscriptores podrán además editar sus tuits, publicar vídeos de mayor calidad, un modo de lectura y cambiar su nombre en Twitter y mostrar su nombre o foto de perfil, si bien ha matizado que "si lo hacen, perderán temporalmente la insignia azul hasta que su cuenta sea revisada de nuevo".

"Gracias por tu paciencia mientras hemos estado trabajando para mejorar Twitter. Estamos emocionados y esperamos dar pronto más información", ha remachado Twitter. Musk anunció en noviembre su decisión de posponer hasta el 29 de noviembre el programa de verificación de pago de la plataforma hasta poder garantizar que "sea sólido como una roca", si bien los plazos fueron prorrogados.

La decisión de Musk tuvo lugar tras varios días en los que los usuarios de la red social que habían optado por pagar 7,99 dólares mensuales habían señalado que no podían acceder a la funciones de Twitter Blue.

