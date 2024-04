El Battle Royale de carreras Stampede: Racing Royale confirma planes para su puesta de largo

El desarrollador Sumo Leamington y el editor Secret Mode, han revelado detalles importantes sobre Stampede: Racing Royale, su apuesta por la velocidad a bordo de karts con influencias de Battle Royale para 60 jugadores, que se prepara para su lanzamiento en Xbox Game Preview y Steam Early Access este verano. El lanzamiento servirá como introducción al formato y para que los jugadores puedan compartir sus comentarios sobre lo que quieren ver durante el periodo anticipado mientras los desarrolladores realizan ajustes entre bastidores.

Autodenominado como el “evento de carreras más salvaje que existe”, su desarrolladora destaca las siguientes características para animar a los jugadores a pisar el acelerador en emocionantes batallas de karts, donde 60 participantes compiten simultáneamente. Los pilotos se verán obligados a utilizar sus habilidades y una amplia gama de potenciadores para abrirse camino hasta la cabeza de carrera.

