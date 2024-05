Joaquín Rodríguez confía en las opciones del Betis Baloncesto en el play off

El próximo viernes el Betis Baloncesto (20:00) juega contra Estudiantes el tercer partido de los play off de ascenso a la Liga Endesa. La plantilla de Bruno Savignani necesita vencer en el Pabellón de San Pablo para forzar el cuarto partido y alargar la serie tras caer en los dos primeros duelos en la Comunidad de Madrid (86-77 y 98-73).

Sobre el próximo partido de su equipo y esas inconcebibles aspiraciones hasta hace unos meses entre otras cuestiones habló Joaquín Rodríguez en Onda Cero Sevilla a través del programa Más de Uno. El escolta del Betis Baloncesto relató las sensaciones en el vestuario tras la segunda derrota del pasado domingo: "Fue un golpe duro mentalmente perderlo de esa manera. Hay que limpiar la cabeza; estos días son primordiales para recuperar", aclaró.

Sin embargo, el jugador uruguayo recuerda que no hay que perder de vista la situación en la que estaba el club hace no tanto: "Hace más de cuatro meses no teníamos un mañana, ahora lo tenemos e intentaremos dar un golpe en nuestra casa este viernes". Añadió que espera que los árbitros sean "un poco más justos y dejen jugar un poquito más" al hilo del polémico final del primer envite en Magariños y aun así confía en ganar a Estudiantes: "No son ningún coco. Nosotros podemos, tenemos que saber cómo y tenemos que ser más inteligentes en las decisiones que tomamos para llevarnos los partidos".

Una lucha más

Fue claro el protagonista a la hora de hablar de las cuestinables decisiones arbitrales en el primer partido, claves en la derrota: "Lo sabíamos... Los que conocen la liga saben que es un poco así y que en esas canchas es difícil. Tienen un poquito esa fama, pero bueno creo que ese partido fue el que fuimos a buscar nosotros también lo diría, porque el equipo estaba bien físicamente y mentalmente estábamos preparados para dar ese golpe", destacó.

La temporada ha superado cualquier guión esperado en San Pablo. El charrúa, sensación de la LEB Oro, todavía recuerda lo complicado que fueron las primeras semanas en las que no pudo jugar por problemas con su pasaporte: "Desde que estoy en Sevilla fue el momento más duro, más que nada por los resultados. El equipo no podía ganar y la idea por aquel entonces era la de tener una plantilla para ascender a ACB. Era el objetivo y no poder ayudar al grupo me molestaba, porque no podía solucionarlo, era un tema que se tenía que arreglar desde Uruguay", confiesa.

Preguntado sobre el desarrollo del curso y ese vaivén en el que se ha pasado de ocupar puestos de descenso a entrar finalmente en play off afirmó que "ha sido una temporada durísima", pero que gracias al entrenador, Bruno Savignani, la plantilla se ha "contagiado de una mentalidad ganadora día a día". A pesar del inicio farragoso, agregó que ellos nunca pensaron en el descenso y que trabajaron para construir una idea de juego que les hiciera ganar en el torneo.

¿Futuro en la ACB?

Acabe la temporada este viernes o más adelante todo hace indicar que el futuro de Joaquín Rodríguez pasa por la ACB. "Es el objetivo por el que siempre soñé, para el que me preparo día a día desde hace muchos años. Para mí es la liga FIBA más importante del mundo. Ojalá que se dé", expresó. Sin embargo, alude a que se debe al Betis y cree que se puede "seguir soñando con la Final Four". "El día que acabe la temporada, que veremos cuando será, hay veré que será de mi futuro", afirmó el jugador, con contrato hasta 2026 pero con opciones de salida al final de cada temporada incluido este verano.

Por último Joaquín Rodríguez, quien dará mucho que hablar en el baloncesto español y europeo, agradeció el cariño de los que han apoyado al equipo en este año incierto. "Los últimos encuentros se ha notado el apoyo. Ellos saben que nosotros nos ganamos ese cariño, que llevamos luchando desde hace meses contra un millón de cosas que por ahí no es muy normal", confesó el uruguayo, que este viernes seguirá luchando por los objetivos asegurando que el equipo está "preparado para dar la talla en el partido contra Estudiantes".