Novedades en las llamadas de voz en grupos de WhatsApp

Las llamadas y mensajes de voz son funcionalidades de WhatsApp cuya popularidad no ha parado de crecer desde el nacimiento del servicio y en las que la aplicación propiedad de Meta va implementando poco a poco cambios y mejoras.

El director de la aplicación de mensajería instantánea, Will Cathcart, avanzó en Twitter algunas de estas características, como la posibilidad de silenciar a otras personas en una llamada grupal. Así, si alguien no se da cuenta de que sigue dentro de la llamada, otros usuarios pueden avisarle y silenciar ellos mismos el micrófono.

Some new features for group calls on @WhatsApp: You can now mute or message specific people on a call (great if someone forgets to mute themselves!), and we've added a helpful indicator so you can more easily see when more people join large calls. pic.twitter.com/fxAUCAzrsy