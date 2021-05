El POCO X3 Pro encabeza los móviles más vendidos en Amazon con un precio rebajado

Los amantes de la tecnología y los móviles están de enhorabuena. En esta época no es de extrañar que miles de personas se gasten el sueldo de un mes en celulares con grandes prestaciones, unas prestaciones que se pueden encontrar igual o mejores a precios más bajos. Es el caso de POCO X3 Pro, un móvil de Xiaomi que se sitúa en el Top 1 de ventas en Amazon a un precio rebajado de 199 euros.

6Gb de RAM y 128Gb de ROM que hace pocas semanas estaba a 249 euros. Ahora bien, Amazon ha querido alegrar estos días a sus usuarios, unos usuarios que podrán ahorrar 50 euros en una compra que para los usuarios premium llegará a los hogares en pocas horas. A este terminal le siguen otros modelos de la compañía como el Redmi 9 (125,90 euros) o el Redmi Note 9 (158,69).

Un móvil exclusivo a precio terrenal

Xiaomi es una empresa que cada vez está ganando más adeptos por las prestaciones que tienen sus teléfonos móviles y sobre todo el valor monetario que ostentan. POCO X3 Pro ostenta un rendimiento increíble con un procesador Qualcomm Snapdragon 860, que aunque no llega a ser 5G, sí es uno de los 4G más potentes y efectivos del mercado. Por otro lado, los jugadores y amantes de las aplicaciones móviles podrán sacar el máximo rendimiento a su terminal gracias a una CPU Kryo 485 que permite además sacar el máximo rendimiento a experiencias 3D. Entre las especificaciones técnicas más destacadas está el sistema LiquidCool 1.0 Plus que ayuda al teléfono a mantener una temperatura óptima durante su uso, aspecto que no ocurre en productos de gama más alta.

En cuanto a la pantalla, el móvil alardea de un panel FHD+ DotDisplay de 6,67" con una tasa de refresco de 120Hz y una de muestreo táctil de 240Hz, característica que junto al procesador, harán de las partidas experiencias completamente únicas.

Por último, dos aspectos esenciales: el diseño y la batería. Por un lado, el terminal se presenta en tres colores y una parte trasera curvada en 3D con acabados magistrales en arco iris. Además, en el lateral cuenta con un lextor de huella que funciona a la perfección. Por otro lado, la batería de 5.160 mAh, ofrece una duración aproximada de 48 horas, eso sí, todo dependerá del uso que se le de al teléfono. Sin lugar a dudas, POCO X3 Pro es una opción más que recomendable para huir de precios desorbitados y disfrutar de grandes prestaciones.

*Precio: 199,00€ Ver en Amazon *El precio puede variar

A continuación hacemos una selección de los más vendidos en Amazon:

Xiaomi Redmi 9

En el puesto nº2 de los más vendidos podemos encontrar otro modelo de Xiaomi. El Redmi 9 es el último de los teléfonos de la Serie Redmi.

Cuenta con una cámara cuádruple con IA; compuesta por una lente ultra gran angular de 8 MP, una lente gran angular de 13 MP, un sensor de profundidad de 2 MP y una lente macro de 5 MP.

Además dispone de una pantalla de 6.53" con DotDisplay FHD+, pago NFC y una toma de auriculares Jack de 3,5 mm. Su precio ahora 125,90€. Ahorras: 53,10€ (30%).

*Precio: 125,90€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Xiaomi Redmi Note 10

Continuamos con Xiaomi, en esta ocasión el Xiaomi Redmi Note 10. Su cámara principal de 48 MP captura imágenes con un nivel de detalle impresionante, mientras que sus sensores de macro y profundidad de 2 MP permiten obtener imágenes de calidad en primer plano, además, la cámara cuádruple se completa con una cámara ultra gran angular de 8 MP para que los usuarios puedan tomar grandes fotografías de paisajes o imágenes de grupo sin temor a que nadie quede fuera del encuadre.

Con el Qualcomm Snapdragon 678 tienes un potente procesador octa-core con velocidades de reloj de hasta 2,2GHz y un procesador de 11 nm de bajo consumo, además de contar con almacenamiento UFS 2.2 con WriteBooster, teniendo tiempos de carga y navegación más rápidos. Su precio ahora 188,00€. Ahorras: 41,99€ (18%)

*Precio: 188,00€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Samsung Galaxy A21s

En cuanto a energía y rendimiento, el teléfono móvil Samsung Galaxy A21s no te defraudará. La batería de 5000 mAh (normal)1 dura todo el día y, cuando te quedes sin energía, la función de carga rápida de 15 W hará que recuperes tu teléfono móvil al 100 % rápidamente.

Además, con los 128 GB de almacenamiento en el móvil, tendrás espacio suficiente para guardar todas tus fotos en un mismo lugar pero, si aun así no es suficiente, podrás ampliarla a 512 GB con una tarjeta de memoria2. Sea como sea, el teléfono móvil Samsung Galaxy A21s está diseñado para seguirte el ritmo. Su precio ahora 185,00€. Ahorras:94,00€ (34%)

*Precio: 185,00€ Ver en Amazon *El precio puede variar

Apple iPhone 11

Sistema de cámara dual de 12 Mpx con gran angular y ultra gran angular; modo noche, modo retrato y vídeo 4K hasta 60 f/s. Gira, recorta y añada filtros igual que haces con las fotos.

Pantalla LCD Liquid Retina HD de 6,1 pulgadas.

El Iphone11 está disponible en seis fabulosos nuevos colores. Además incluye Face ID, el sistema de reconocimiento facial más seguro en un smartphone. Su precio ahora 689,00€. Ahorras:50,00€ (7%).