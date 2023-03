“Xiaomi ha cambiado la movilidad de las ciudades”

El expositor de Xiaomi fue, como cada año, uno de los más visitados del último Mobile World Congress. En el amplio espacio la marca mostró su catálogo de smartphones (con la recién lanzada serie Xiaomi 13 como gran protagonista), su amplio ecosistema de dispositivos conectados, su último patinete Electric Scooter 4 Ultra o prototipos tan llamativos como el CyberDog o el androide CyberOne.

De todos ellos y de lo que está por llegar charlamos con Pedro Hunolt, responsable de Ventas de Xiaomi España, y Fabio Arena, responsable de Marketing de Producto de Xiaomi.

-¿Qué balance hacen de su presencia en el Mobile World Congress 2023?

-Pedro Hunolt: Estamos muy contentos. Desde el primer momento, ya en la jornada previa, en la que lanzamos nuestros nuevos productos, la respuesta ha sido muy positiva, tanto por parte de la prensa como de los clientes e incluso del consumidor final. Se ha recibido muy bien tanto la tecnología como el diseño y, por lo que se refiere a la serie Xiaomi 13, también toda la alianza estratégica con Leica o Qualcomm.

-¿Han notado la feria muy diferente a la del año pasado?

-Hunolt: Estamos muy contentos de que haya venido tanta gente. Es algo que echamos de menos el año pasado, que fue el primero realmente abierto desde que empezó la pandemia, aunque estábamos todos con mascarilla (el anterior casi no lo tengo en cuenta). Ahora ya, con todos aquí de nuevo, se nota una gran diferencia.

-Y justo la previa, el domingo, presentaron sus nuevos productos.

-Fabio Arena: Hemos sido el único fabricante que ha hecho un evento justo en el inicio. Cuando llegó el lunes y arrancó el MWC, abrimos con todo el ruido de la serie Xiaomi 13 y de Leica, además de los Buds 4 Pro, el Watch S1 Pro y el Electric Scooter 4 Ultra.

-Otras marcas han llegado al Mobile con todo presentado desde hace semanas.

-Arena: Por eso nosotros queríamos hacerlo aquí. Para proporcionar a quienes nos visitasen la oportunidad de conocer toda nuestra gama de productos.

-El expositor de Xiaomi ha sido quizás uno de los más visitados del MWC.

-Hunolt: Estaba siempre lleno, sí. Había interés por todos nuestros productos, los smartphones, los wearables, todos los productos conectados... Y el CyberDog y el CyberOne, claro.

Los scooters

-Que llaman sin duda la atención. Igual que la sección dedicada a los scooters.

-Hunolt: Hemos tratado de plasmar cómo han ido evolucionando. Tenemos una cuota de mercado altísima, con muchas unidades vendidas, pero ha llegado el momento en que el scooter se convierta en un producto de movilidad pura, con mejor estructura, doble suspensión…

-El Electric Scooter 4 Ultra, uno de los productos que acaban de presentar.

-Arena: Con este nuevo modelo la gente ya no va a pensar en el scooter sólo para recorrer distancias muy cortas, sino como un medio de transporte más. Tiene una autonomía de hasta 70 kilómetros, soporta 120 kilos de peso, pendientes de hasta el 25%…

Hunolt: Además, como ahora todos estamos mirando por la sostenibilidad, es un producto perfecto para mejorar la movilidad de las ciudades. No hay más que ver la cantidad de ellos que hay en Barcelona o Madrid.

-O Sevilla.

-Arena: Exacto. Hemos sido los impulsores de la movilidad eléctrica con nuestros patinetes y ahora estamos evolucionando la categoría.

-¿Qué papel juega España en el global de Xiaomi?

-Hunolt: Para nosotros España es un mercado estratégico y vamos a seguir apostando con fuerza por él. Llegamos hace unos cuatro años y en este tiempo hemos crecido muchísimo. Somos número uno en la categoría de smartphones, en la de scooters, seguimos siendo los primeros en pulseras inteligentes y ahora hemos empezado a trabajar en España con nuevas categorías, como los televisores, donde nos hemos situado terceros en 2022 y que vamos a seguir potenciando.

-También tienen un catálogo interesante de productos de audio, por ejemplo auriculares.

-Hunolt: Y también exitosos. Hemos crecido mucho en el segmento de los auriculares inalámbricos, de los true wireless.

Evolución en España

-Y siguen ampliando el portfolio de productos a la venta en España.

-Hunolt: En los últimos tiempos estamos poniendo en el mercado productos y tecnologías nuevas para ir creciendo en valor. Es cierto que hemos vendido muchos dispositivos de 19, 29 o 39 euros, pero ahora estamos creciendo en valor. Es lo que ocurre con las pulseras inteligentes, las bands. El mercado está bajando un poco pero está creciendo el de wearables.

-¿A qué cree que se debe ese cambio de tendencia?

-Arena: Es una evolución normal. Cuando más maduro está el mercado, más cosas reclaman los clientes, más necesidades hay que cubrir.

-Quizás ven las pulseras como un modelo de entrada. Son más baratas y les permiten probar esa tecnología. Si ven que les gusta, con el tiempo se pasan a smartwaches u otros wearables.

-Hunolt: Claro. Con el uso y el paso del tiempo, pues quieren a lo mejor conocer su frecuencia cardíaca, medir la temperatura para saber si tienen fiebre, las calorías quemadas… A la gente le interesa cada vez más tener controlados y monitorizados los parámetros básicos de salud.

-No hay más que ver la cantidad de gente, por todas partes, con una pulsera o un reloj.

-Hunolt: Cada vez son más los que aprecian este tipo de dispositivos, que proporcionan información y que, con sus múltiples funcionalidades, te facilitan en definitiva la vida.

El “año del cambio”

-El “año del cambio” fue el leit motiv de la presentación de los Xiaomi 13. ¿En qué se traduce?

-Hunolt: Xiaomi ya es una empresa más madura. Hemos crecido de una manera muy rápida, pero ya estamos asentados y queremos traer diferentes productos de diversas categorías para satisfacer todas las necesidades. No somos solamente un fabricante de smartphones, sino de un ecosistema, de productos IoT (internet de las cosas) con los que cubrimos muchos aspectos de la vida cotidiana del consumidor.

-Pero sin olvidarse de los smartphones.

-Hunolt: En absoluto. Este año mejoramos obviamente todo nuestro portfolio de teléfonos y buena prueba de ello son los Xiaomi 13, con un diseño francamente bueno, una tecnología estupenda, colaboración con Leica... Y no sólo apostamos por la gama más alta, sino también por la gama media-alta, con los Note.

-La gama media es siempre la más competida.

-Hunolt: Ahí es donde se venden más teléfonos. Lo que buscamos es proporcionar mejor tecnología al consumidor, y no solo en la parte del smartphone, sino el contenido completo, para que llegues a casa y con una tele conectada (que lleva también Android) puedas decirle que encienda la bombilla, la freidora o el robot aspirador. El segmento de los robots aspiradores es, por cierto, otro en el que estamos creciendo mucho, incluso en las escobas de aspiración.

-En resumen, mucho más que móviles.

-Arena: Llevamos varios años en España y se nos conoce por la venta de smartphones, donde estamos muy consolidados (ahora estamos creciendo en la gama premium y esta alianza con Leica nos va a ayudar mucho al posicionamiento), pero se trata también de vender productos de ecosistema. Por ejemplo, en operadores a nivel nacional. Ni ellos ni nosotros mismos pensábamos que en una operadora de telefonía se iban a vender freidoras de aire o teles.

-Hunolt: De hecho, Orange nos comunicó en su momento que el producto más vendido era la freidora de aire.

-¿En serio?

-Arena: Ellos han visto ahí una buena oportunidad para su propio cambio, para vender teles, freidoras o comederos para mascotas. El mercado y la industria están cambiando en todos los sentidos, también la manera en que compramos, y todos buscan la forma de evolucionar su negocio. Los operadores han visto una oportunidad en Xiaomi por la fuerza de nuestro ecosistema y nosotros también aprovechamos para llegar a más gente gracias a ellos. Estamos en todos los canales y retailers, pero el de los operadores es bastante llamativo.

Ampliación del catálogo de productos en España

-Aun siendo muy amplio el catálogo de productos disponibles en España, es mucho más reducido que el que tienen en China.

-Hunolt: Nosotros hacemos primero un estudio de mercado. En China puede haber más de 2.500 referencias de productos conectados, y aquí primero vemos y estudiamos qué se puede lanzar. Y siempre contamos con nuestros MiFans, una comunidad de un millón de personas a las que escuchamos. No vamos a traer un producto por traerlo y convertirnos en un bazar, queremos traer productos para cubrir exactamente lo que nos están los consumidores demandando. Intentar abarcarlo todo es muy complicado.

-Volviendo a los smartphones, ¿en qué segmento es más fuerte Xiaomi en España?

-Hunolt: En los Redmi Note, que suponen en torno a la mitad de nuestras ventas en España.

Arena: Esto ha cambiado en los dos últimos años. Antes se vendían más Redmi y ahora son los Redmi Note, lo que significa que el cliente está apostando por dispositivos de mayor precio.

-Es algo similar a lo que comentábamos antes de las bands y los smartwatches. Y que quizás los consumidores no perciben ya a Xiaomi solamente como una marca de teléfonos baratos, por expresarlo coloquialmente.

-Hunolt: Se trata de ir construyendo poco a poco la marca, y es a lo que antes me refería, que somos más maduros. El conocimiento que tenemos ahora de la marca es altísimo y con estos nuevos productos, con esta tecnología tan buena, buscamos crecer también en el apartado de consideración. Y la forma que tenemos de conseguirlo es con todo el ecosistema.

-Es decir, que una persona tenga todos los productos de la misma marca y que además se conecten y funcionen de forma fácil. Nadie quiere complicaciones.

-Hunolt: Todos buscamos algo simple, y un ejemplo serían nuestras teles. Llevan Android, un sistema que estamos acostumbrados a manejar, y puedes controlar todos los dispositivos que tengas en casa desde la tele o desde el smartphone, de forma sencilla y ágil.

-Aparte de los smartphones, ¿hay alguna categoría o producto concreto que esté despuntando mucho en los últimos meses?

-Hunolt: Los scooters. Pensamos que en algún momento podrían llegar a un punto de estabilización, pero no paran de crecer. Los usuarios están empezando a renovarlos y ya buscan un producto más de movilidad pura.

Arena: Xiaomi ha cambiado la movilidad de las ciudades, y las ciudades se han adaptado a eso.

Hunolt: Otra categoría que ha despuntado mucho son los wearables, por lo que comentábamos antes: la gente quiere tener más información sobre su estado de salud, por ejemplo.

El futuro

-¿Cuál es la apuesta de Xiaomi para los próximos meses?

-Arena: Destacaría la inversión tan fuerte que estamos haciendo en vehículos eléctricos, ya para 2024, porque va a suponer un antes y un después para Xiaomi. Estamos asentados en muchas categorías, pero con este proyecto entramos con fuerza en una industria más tradicional que está empezando a modernizarse. Ahí nosotros tenemos una muy buena oportunidad, porque tenemos una base de usuarios muy potente, somos la marca con el ecosistema conectado más grande del mundo y lo que buscamos es la conjunción perfecta del software con el hardware. Hablábamos de las teles o los teléfonos para manejar toda la domótica de tu hogar, y con esta nueva iniciativa vas a poder hacer todo eso desde el coche, hablando y comunicándote con el vehículo para manejar todos los dispositivos que tengas conectados.

-Y en cuanto a los teléfonos, ¿qué perspectivas tienen?

-Hunolt: Para este año, el mercado de smartphones se va a mantener plano. Estará más o menos en el mismo entorno que en 2022, pero sí vemos una tendencia de crecimiento en el valor. Los productos que se van a vender este año son de más valor.

-Es la percepción general que me transmiten los directivos de otras tecnológicas.

-Hunolt: Nosotros lo vemos muy claro. Al tener unos productos más adecuados y más competitivos, sabemos que vamos a crecer mucho en esta categoría. Otro apartado que está despuntando es el audio. Ahora todo el mundo quiere unos auriculares true wireless. Las categorías potentes para este año serían los true wireless, los wearables y los scooters. En cuanto a las teles, el mercado es siempre bastante plano, salvo cuando hay grandes eventos deportivos, y este año no hay Mundial de Fútbol o Juegos Olímpicos.

Arena: Con los auriculares pasa lo mismo que con otros productos que hemos mencionado antes. A lo mejor has probado esta categoría con unos de 39 euros y te has hecho a ella, pero el siguiente paso es ir a por unos mejores, que sean más ergonómicos, tengan cancelación de ruido más potente o que la batería dure más. Cuando entras en la categoría, cuando pruebas los TWS, no vuelves atrás.

Hunolt: Además, los que hemos lanzado ahora, los Buds 4 Pro, tienen una tecnología diferente, un Dolby Surround real.

La crisis

-¿Cómo afronta Xiaomi la crisis económica global?

Hunolt: Todo va a depender de lo que nos vayamos encontrando mes a mes. Sí detectamos que el consumo está cayendo un poco. En enero el mercado de smartphones bajó un 11% y en febrero estará a la par. Pero baja en unidades, no en valor. Nosotros vamos a seguir trayendo productos a un precio adecuado y con facilidades para que el consumidor pueda comprarlos. Por ejemplo, en el lanzamiento de los Xiaomi 13 tenemos una oferta con nuestro tablet de regalo o incluso en un operador concreto, Orange, podemos encontrar, también de regalo, una tele de 43 pulgadas.

Arena: Ahora con la serie 13, que entra en la gama premium, queremos demostrar que estamos listos para competir de tú a tú y que queremos nuestra porción de la tarta premium. Con la asociación con Leica buscamos ser el referente en fotografía de smartphone y que el consumidor piense en nosotros cuando busque teléfonos de calidad.

La próxima innovación

-En cuanto a los teléfonos, ¿cuál creen que será el siguiente salto tecnológico?

-Arena: Acabamos de presentar una carga de 300 W, en un Redmi Note, que permite cargar el teléfono al 100% en cinco minutos.

-¿Y los plegables?

-Arena: En China sí los comercializamos. Estamos analizando para ver cuándo es el momento y la oportunidad de traerlos a Europa. Sí que tenemos intención de trabajar esta categoría en Europa, que obviamente está creciendo. El nuestro está reconocido como el mejor plegable de la industria y también lleva tecnología Leica. Poco a poco el consumidor está adoptando toda esta serie de innovaciones, en cámaras, carga, batería... Todavía se puede mejorar bastante.

Hunolt: Lo que sí podemos garantizar es que Xiaomi seguirá invirtiendo mucho en I+D, para seguir evolucionando, y en cualquier momento llegarán tecnologías tan innovadoras como el CyberDog o el CyberOne, que hemos mostrado en el Mobile, y otras en las que ya estamos trabajando pero de las que todavía no podemos adelantar adelantar nada. Por ejemplo, tenemos una fábrica en China totalmente a oscuras, en la que se trabaja 24 horas sin encender la luz.

-¿Sin luz?

-Hunolt: Claro. En ella trabajan solamente robots que se van moviendo por la fábrica con su propio radar, con sus sensores, ¿para qué quieren luz?