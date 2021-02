¿Qué ocurrirá si no aceptamos las nuevas condiciones de uso de WhatsApp?

WhatsApp, la aplicación de mensajería propiedad de Facebook, implementará el próximo 15 de mayo un cambio en sus condiciones de uso y privacidad que levantó tanta polvareda que tuvo que aplazar tres meses su entrada en vigor.

Previstas inicialmente para el pasado 8 de febrero, las modificaciones afectan fundamentalmente a las relaciones entre particulares y empresas que se llevan a cabo en la aplicación. Eso al menos por lo que se refiere a los europeos, porque fuera de la Unión Europea (y el Reino Unido) la cosa es algo más compleja.

Con el primer anuncio se llegó a hablar incluso de que los usuarios que no aceptasen el nuevo contrato perderían el acceso a sus cuentas. ¿Qué ocurrirá el 15 de mayo cuando estos cambios se hagan efectivos? Al final sí que se perderá la cuenta, pero durante un "breve periodo" de tiempo, que la compañía no especifica, se podrá seguir utilizando WhatsApp pero solamente algunas de sus funcionalidades.

Como es lógico, el objetivo de la empresa es que todos sus usuarios acepten las nuevas condiciones de uso y la nueva política de privacidad, por eso lo de aplazar la reforma normativa: "A fin de brindarte suficiente tiempo para que puedas revisar los cambios a tu propio ritmo y conveniencia, extendimos la fecha de entrada en vigor hasta el 15 de mayo", indica en su web.

¿Qué pasará el 15 de mayo?

En una sección titulada "¿Qué sucederá en la fecha de entrada en vigor?" explica qué pasará si el 15 de mayo aún no las hemos aceptado. Aunque deja claro que "WhatsApp no eliminará tu cuenta", añade que el usuario no podrá acceder a todas las opciones de la aplicación: "Durante un breve período, podrás recibir llamadas y notificaciones, pero no podrás leer ni enviar mensajes desde la aplicación".

No aclara qué entiende por "un breve periodo", pero sí desglosa las opciones que plantea a los usuarios. Dos, en concreto: aceptar los cambios, "incluso después del 15 de mayo" o borrar la cuenta.

Si se desea eliminarla pero se quiere conservar el historial de mensajes y un informe de la cuenta, hay que solicitarlo antes del 15 de mayo.