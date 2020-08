La app de rastreo RADAR Covid no funciona en estos móviles

El año 2020 pasará a la historia por ser un año extraño, gafe si se quiere, en el que todo está cambiando (ha cambiado) a un ritmo frenético desde que la crisis sanitaria del coronavirus irrumpiera en la vida de los españoles (de toda la Humanidad) en el mes de marzo. Por primera vez los ciudadanos españoles han estado encerrados en sus casas de forma obligada. Sin poder salir a la calle más que para comprar el pan. Ahora, todos debemos ir con mascarillas por la calle, no hay besos ni abrazos ni romerías ni ferias. En lugar de la mano nos damos el codo, no se puede estar muy pegado a otros y hay ‘rastreadores’ sanitarios que pueden aislarnos si alguien de nuestro entorno cae enfermo.

Toda una distopía en la que muy pronto se dará un paso más con la puesta en servicio para todo el país de Radar-Covid, la aplicación de seguimiento del Gobierno para detectar posibles contagios de coronavirus mediante el rastreo de la exposición a posibles personas infectadas. La aplicación, que ya está disponible para descargar en las tiendas de aplicaciones de Android e iOS, depende de la activación por parte de los servicios sanitarios de las comunidades autónomas y será funcional en toda España a mediados de septiembre, aunque hay un problema: muchos usuarios se han encontrado con que no puedan instalarla o, directamente, no les funciona. Y es que no todos los móviles son compatibles.

La app depende de la tecnología de rastreo que Apple y Google diseñaron en el mes de mayo, por lo que sólo es compatible con los dispositivos que pueden ejecutar esta API, que se implementa directamente en el sistema operativo de los móviles.

En iOS, la aplicación no es compatible desde el iPhone 6 hacia atrás, ya que la API llegó con la actualización 13.5, solo disponible a partir del iPhone 6s.

El caso de Android no es lo mismo: Google no ha incorporado la tecnología de rastreo con una actualización de sistema, sino con una actualización de sus Google Play Services, y está disponible solo desde Android 6.0. Aunque la inmensa mayoría, si no la totalidad, de los móviles modernos dispone de versiones superiores, muchos smartphones más viejos y aún operativos no podrán instalar Radar Covid.

Los nuevos Huawei tienen un problema

El caso más complicado lo tienen los propietarios de los nuevos modelos de Huawei. En estos dispositivos la app RADAR Covid no va a funcionar. En el caso de la marcar china, los Huawei P30 y P30 Pro fueron los últimos móviles de la marca en recibir la actualización de Google. Después de esos, el gigante de las búsquedas dejó de ofrecer sus servicios en los terminales chinos.

Funcionamiento sencillo

Radar-Covid es una app basada en el sistema ideado por Apple y Google y desarrollada por Indra. La aplicación nos avisa si hemos estado cerca de alguna persona que ha dado positivo por coronavirus gracias al uso de la tecnología bluetooth.

Durante su instalación es importante aceptar los permisos solicitados para que la aplicación pueda trabajar de forma continua en segundo plano (imprescindible para que sirva de algo tenerla instalada) y, por último, el permiso para activar las notificaciones. Radar-Covid no tiene mayor complejidad que dejarla funcionando. Si hubiera alguna situación de riesgo, la app avisaría con una notificación. En cualquier caso, una vez activa basta con abrirla para comprobar el nivel de riesgo de contagio al que se ha estado expuesto.