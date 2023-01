El asteroide 2023 BU, captado mientras pasaba cerca de la Tierra

La red de telescopios operados en remoto The Virtual Telescope Project 2.0 ha captado al asteroide 2023 BU cuando sobrevolaba la Tierra, sobre Sudamérica, este 27 de enero. El telescopio rastreó el rápido movimiento rápido del asteroide, por eso las estrellas parecen largas estelas mientras que el asteroide es un punto de luz brillante y nítido, informa esta red en un comunicado.

En el momento de la toma de imágenes, el asteroide -de entre 3,5 y 8,5 metros de diámetro- se encontraba a unos 37.000 kilómetros de nosotros, bastante más cerca que los satélites geoestacionarios, y seguía acercándose a nuestro planeta. El objeto ha llegado a estar a 3.600 kilómetros de la Tierra, punto que alcanzó a las 01:29 de la madrugada de este viernes, hora española.

WOW, we did it! Here it is asteroid #2023BU around the time of its flyby, perfectly captured by our robotic facility. Our live feed was a tremendous success, thanks to all! @masi_gianluca #virtualtelescope👉🔭more: https://t.co/7ioifRqeEP pic.twitter.com/kGw8LKhmy0