Bruselas exige a Zuckerberg medidas inmediatas para que Instagram no promueva redes pedófilas

La Comisión Europea pidió este jueves al director ejecutivo de Meta, Mark Zuckerberg, "actuar de inmediato" para proteger a los menores en Instagram, después de que una investigación de The Wall Street Journal (WSJ) y las universidades de Stanford y Massachusetts Amherst demostrara que la aplicación promueve las redes de pedófilos.

"El código voluntario de Meta para la protección infantil parece no funcionar. Ahora, Mark Zuckerberg debe explicarse y actuar de inmediato", dijo en su cuenta oficial de Twitter el comisario europeo de Mercado Interior, Thierry Breton.

Breton, de hecho, se reunirá con Zuckerberg el próximo 23 de junio en la sede central de Meta en Merlo Park (California, Estados Unidos), ante la inminente aplicación de la ley de servicios digitales de la Unión Europea.

Esa normativa obligará a las grandes plataformas digitales a eliminar rápidamente el contenido ilegal y a ser transparentes sobre el diseño de sus algoritmos, que determinan lo que los usuarios ven en internet y las redes sociales. "Tras el 25 de agosto, bajo la ley de servicios digitales, Meta tendrá que demostrar que toma medidas o enfrentarse a fuertes sanciones", recordó Breton.

La normativa permite a la Comisión Europea imponer multas de hasta el 6% de la facturación mundial a las grandes tecnológicas que incumplan los requisitos.

