Los científicos, "hartos" de los ataques que sufren en redes sociales

Los ya conocido como haters son personas que se dedican al acoso por las redes sociales. Muchos famosos o personajes públicos, sean del sector que sean, se ven expuestos diariamente a esta clase de ataques, llegando incluso a suponer un problema para la salud mental de las víctimas.

Más allá de los insultos o la degradación de la persona, algunos de estos haters cruzan la barrera de la amenaza a la integridad física de la víctima; situaciones de una gravedad extrema que precisan de una denuncia inminente.

Lo que hasta el momento se había quedado reducido a personalidades políticas y famosas, ha llegado al mundo de la ciencia. Y es que una reciente encuesta realizada por la publicación científica Nature a más de trescientos científicos que han participado en algún momento de su carrera en medios de comunicación o redes sociales para informar y opinar sobre la pandemia, ha concluido que el 60% de ellos recibió algún tipo de acoso y/o abuso en redes sociales, mientras que el 15% reconoció haber recibido amenazas de muerte.

Esta investigación de Nature ha advertido el acoso o bullying a los expertos podría haber tenido un efecto paralizador en la comunicación científica e incluso en algunas investigaciones.

"En redes es habitual recibir comentarios más o menos insultantes de los que no están de acuerdo. Lo mismo pasa con los comentarios en los artículos de periódico. No es que esté bien, pero te acostumbras. Pero durante la pandemia algunos han ido más allá y, en mi caso, he sido víctima de alguna campaña organizada de odio, que ha consistido básicamente en un montón de gente dejando amenazas e insultos en todas las redes sociales", ha explicado Salvador Macip i Maresma, profesor e investigador de los Estudios de Ciencias de la Salud en la UOC.

Tal ha sido la situación para Salvador Macip i Maresma que se ha visto en la necesidad de bloquear el acceso durante un tiempo de varios usuarios debido a las numerosas "amenazas de muerte o de tortura, además de acusaciones falsas o ataques al honor", ha declarado la UOC en su página web oficial.

Y es que, según ha declarado el psicólogo Enric Soler, "Muchos profesionales cuyas aportaciones se dirigían a la población general también han pagado precios muy altos por sus contribuciones altruistas para ayudar a la ciudadanía a afrontar el reto más importante del momento histórico en el que nos encontramos".

Amenazas para condicionar las declaraciones de los expertos

La UOC ha considero que estas presiones abusivas ante los argumentos científicos buscan, simplemente, intimidar las opiniones de aquellos usuarios que piensan de un modo diferente. "Por ejemplo, expertos que divulgan sobre temas medioambientales y alimentarios o sobre violencia de género reciben permanentemente constantes insultos y amenazas", han afirmado desde la institución.

"Esta presión en redes sociales puede limitar las opiniones de los investigadores o las investigadoras, aunque sea inconscientemente. Sin embargo, creo que no hasta el punto de condicionar la dirección de una determinada investigación. Quizá sí en la forma de comunicar con el público general o de decidir no hacerlo nunca más", ha advertido Marta Aymerich, vicerrectora de Planificación Estratégica e Investigación de la UOC.