Un relato que revoluciona el género de vampiros: "Comprobé que no aparecía en la bibliografía sobre el tema, y ya supe que era un hallazgo crucial"

Un hallazgo que lo puede cambiar todo en el campo del género literario de Vampiros: The Vampire of Vourla. Un profesor de la Universidad de Málaga ha descubierto un relato inglés publicado en 1844 o 1845 que podría cambiar la historia de la literatura de vampiros, ya que presenta con cincuenta años de adelanto rasgos y motivos que se creían hasta ahora introducidos en 1897 por el Drácula de Bram Stoker. Álvaro García Marín, autor del libro Historias del vampiro griego, descubrió en 2017 en Google Books The Vampire of Vourla, que se publicó originalmente en un anuario literario británico titulado The Chaplet, ha informado en un comunicado la Asociación de Estudios sobre Vampiros (VSA por sus siglas en inglés), con sede en Melbourne (Australia). "Cuando comprobé, con enorme sorpresa, que el relato no aparecía mencionado en la bibliografía sobre el tema, supe de inmediato que se trataba de un hallazgo crucial", ha afirmado García Marín.

Su importancia se debe a que "es un texto de extraordinaria calidad, pero, sobre todo, a que introduce en una fecha sorprendentemente temprana una serie de rasgos que hasta ahora se creían exclusivos de 'Drácula'". Entre estos rasgos, ha citado "la vampira que recibe al extranjero en una enigmática mansión aislada, que utiliza sirvientes en apariencia espectrales para trasladarlo hasta ella, que seduce a su visitante y se bebe su sangre y, sobre todo, que se convierte en murciélago para atacar a su víctima en la habitación de éste". El investigador ha compartido su hallazgo en un artículo publicado en el último número del Journal of Vampire Studies donde pone de manifiesto la importancia del descubrimiento.

El relato encabeza la nueva antología editada por García Marín, The Vampire of Vourla and Other Greek Vampire Tales, 1819-1846, que aparecerá próximamente en la editorial estadounidense Valancourt Books. También incluirá El vampiro, de John William Polidori; Un fragmento, de Byron, y otras cuatro historias de vampiros reeditadas por primera vez. A diferencia de la mayoría de relatos de la antología, no obstante, resulta casi imposible dilucidar la autoría de The Vampire of Vourla, que apareció publicado de manera anónima.

"Es un absoluto misterio. ¿Pudo acaso escribirlo una mujer, teniendo en cuenta el poder y la capacidad de decisión que el relato atribuye a Heira, la vampira griega?", ha afirmado García Marín. "Probablemente nunca lo sabremos, pero sin duda es un dato que merece la pena investigar, puesto que se trata de un nuevo hito de la literatura de vampiros del siglo XIX, una obra que puede reescribir el camino que conduce hasta el 'Drácula' de Bram Stoker y revolucionar la historia del género".