El DNI en el móvil, a punto de ser una realidad

La Dirección General de la Policía ultiman el proyecto que permitirá a los ciudadanos identificarse con su DNI a través del móvil gracias a una aplicación, mientras que ya es posible pagar con tarjeta en las oficinas que expiden y renuevan la tasa correspondiente por el DNI y el pasaporte.

A ambas medidas se ha referido el director general de la Policía Nacional, Francisco Pardo, en su comparecencia ante la comisión de Interior del Congreso, donde ha dado cuenta de algunas de las actuaciones futuras dentro de la institución.

Entre ellas, Pardo ha avanzado que próximamente el Consejo de Ministros aprobará un real decreto que regulará la versión digital del DNIe, un paso necesario para poder poner en marcha las aplicaciones que ya se han desarrollado para que el DNI en el móvil tenga la misma validez que el formato físico.

Aplicación mi DNI

Fuentes policiales han detallado a EFE que el real decreto está "a punto" y que una vez se apruebe será posible a través de una aplicación llamada mi DNI tener acceso a este documento, aunque está previsto que durante un año desde su entrada en vigor será necesario contar con la versión física, a efectos de identificación.

Superado ese periodo cualquier ciudadano podrá acreditarse ante un agente a través de su móvil si tiene descargada la citada aplicación que, además, estará conectada con el sistema centralizado de expedición del DNI.

Por fin se pueden pagar con tarjeta las tasas del DNI

Pardo también se ha felicitado de otro proyecto anunciado en 2020 y que ahora ya es realidad: la posibilidad de pagar con tarjeta las tasas por renovación o expedición del DNI a través de 1.200 TPV (dispositivos de pago con tarjeta).

"Aunque no lo crea, n esto no ha sido posible hasta 2024", ha enfatizado el máximo responsable de la Policía, que ha avanzado que en 2025 se completará el despliegue de los 80 vehículos oficina de expedición del DNI y pasaporte para que estos trámites se pueden hacer en pueblos donde no hay oficinas cercanas.

Bruselas pide una versión digital de DNI y pasaporte para viajes de ciudadanos de la UE

Esta noticia llega unos días después de la petición de la Comisión Europea para que los ciudadanos residentes en la UE puedan contar con una versión digitalizada de sus documentos de identidad y pasaporte que sean reconocidos cuando entran o salen del espacio sin fronteras Schengen, para favorecer desplazamientos "más fluidos y seguros" al reducir la burocracia y facilitar los controles.

Bruselas plantea para ello la necesidad de crear un marco común para el uso de credenciales de viaje electrónicas y el desarrollo de una aplicación, EU Digital Travel, en la que el usuario pueda crear y almacenar esos documentos de viaje digitalizados, por ejemplo, en su teléfono móvil.

Información, pero no datos biométricos

La propuesta comunitaria deja claro que sería un sistema voluntario y gratuito que ofrezca una copia digital de los datos almacenados ya en el chip de los documentos de identidad o pasaporte, por ejemplo la fotografía del titular, pero no datos biométricos como la huella digital.

Sobre el desarrollo de la aplicación, Bruselas adelanta que permitirá verificar la autenticidad e integridad del documento de viaje y comparar la imagen facial del usuario con la fotografía almacenada en el chip del documento oficial.

Además, el titular podrá recibir una copia digitalizada cuando reciba un nuevo pasaporte o carné de identidad y podrá transmitir los datos a las autoridades fronterizas competentes por adelantado para facilitar los controles y recibir autorización de entrada antes de su llegada.

En todo caso, antes de que esta propuesta pueda hacerse realidad es necesario que los Veintisiete y el Parlamento Europeo negocien la forma definitiva de la norma y adopte posteriormente su versión final.