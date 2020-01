Todo lo que debes saber si vas a regalar un dron en Navidad

Si tiene pensado regalar un dron estas Navidades tiene que tener en cuenta una serie de obligaciones, prohibiciones e incluso recomendaciones para estar informado de unas determinadas normativas como las de dónde volar o si hay que portar algún tipo de documento que le dé permiso para pilotar estas pequeñas aeronaves a control remoto.

Según la normativa española, la cual es bastante restrictiva con estos pequeños drones, es el Real Decreto 1036/2017 el que se encarga de regular el uso de las aeronaves pilotadas por control remoto, tanto para uso recreativo como profesional. Estas restricciones varían según el peso del propio aparato, siendo más permisiva para aquellos que tengan un peso inferior a 250 gramos.

Esta normativa se divide en tres partes. La primera de ellas es para aquellos que presenten un peso inferior a 250 gramos, la segunda para aquellos que pesen menos de 2 kg y, por último, en la tercera entran todos aquellos aparatos que su peso sea mayor a 2 kg.

Drones de menos de 250 gramos

Los drones varían su normativa según el peso que presenten. Los que presenten un peso inferior a los 250 gramos tienen que llevar por obligación una placa de identificación ignífuga tanto para el mismo aparato como para la emisora. El dron tiene que estar siempre a la vista del que lo manipula y en FPV -First Person View o en español, vista en primera persona- contar con un observador.

No se pueden realizar vuelos que superen los 120 metros de altura, se debe volar de día y en condiciones meteorológicas favorables, además de respetar la ley de Protección de datos y del Derecho al Honor. Los vídeos o fotografías realizados con drones recreativos tienen terminantemente prohibido su comercialización. En cambio, para la publicación en las redes sociales deben cumplir la Ley de Protección de Datos.

Por otra parte, si se incumpliera alguna de las normas que se han expuesto anteriormente, el dueño de esta pequeña aeronave a control remoto debe asumir las sanciones económicas que, según la gravedad, podrían ascender a los 225.000 euros.

La aeronave tiene prohibido sobrevolar instalaciones militares, campos de maniobras o desfiles. Del mismo modo no puede sobrevolar a menos de ocho kilómetros de distancia de cualquier aeropuerto o espacio aéreo controlado. También tiene prohibido acercarse a prisiones, centrales nucleares, edificios gubernamentales y estadios deportivos.

Lo único que se permite es el vuelo nocturno hasta 50 metros de altura, sobre aglomeraciones de personas sin superar los 20 metros, sobre aglomeraciones de edificios hasta los 20 metros y volar en el interior de un almacén o nave.

Se recomienda que aquellas personas que piloten drones posean una licencia oficial de piloto y un seguro de responsabilidad civil.

Drones de menos de 2 kg y más de 2 kg

En cuanto a los que no superen los 2 kg de peso, tienen las mismas obligaciones, prohibiciones y recomendaciones que los que pesen un máximo de 250 gramos, exceptuando que solo tienen permitido el vuelo nocturno hasta 50 metros de altura y volar por el interior de una nave o almacén.

En cambio a los que superen los 2 kg, a diferencia de los que no superen este determinado peso, solo tienen permitido el vuelo en el interior de un almacén o nave.

Los más vendidos

Según Solodronesbaratos.com, los mejores drones que cumplen las expectativas del consumidor que, mayormente, se basan en que el propio producto sea el mejor tanto por la calidad como por el precio, con el Syma X5C Explorers y el Potensic T25, cuyo precio está por debajo de los 50 y los 150 euros respectivamente.

En cuanto a los aparatos más vendidos por los grandes centros comerciales como en El Corte Inglés, tienden a ser los modelos Parrot, Juguetrónica o los DJI, de los cuales la mayoría no sobrepasan los 150 euros por drone. De esta forma los cinco más solicitados por los usuarios son el drone 720p ryze by DJI Tello, el dron the follower foldable gesture senso de Juguetrónica, el drone Parrtot AR y el mini drone Parrot mambo fly.