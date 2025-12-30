Estas son las cinco contraseñas más usadas en 2025, según los expertos: "Los ciberdelincuentes saben que no las cambiamos nunca y ahí es donde atacan"

El 2025 está llegando a su fin y, con él, otro año marcado por filtraciones de datos, ciberataques y constantes advertencias sobre la importancia de proteger nuestra vida digital. Sin embargo, a pesar de vivir más conectados que nunca, millones de personas aún confían la seguridad de sus cuentas a contraseñas sorprendentemente débiles. Además, los hábitos de los internautas apenas han cambiado y así lo revelan las listas recientes elaboradas por expertos. Pero ¿cuáles son las contraseñas más repetidas de todas?

Han sido algunas empresas especializadas en ciberseguridad, como NordPass, las que han publicado el listado definitivo de las más empleadas a lo largo del año. Los resultados llaman la atención porque revelan un patrón claro de vulnerabilidad en la red y la gran mayoría son muy similares entre sí. De esta forma, los ciberdelincuentes tienen se encuentran con un camino más fácil para llegar a la información personal de los usuarios. En su perfil de Instagram, la criminóloga experta en ciberseguridad, María Aperados, comparte algunos consejos para mejorar la seguridad digital.

¿Cuáles son las contraseñas más utilizadas en 2025?

Como indica Aperador en la red social, donde reúne a más de 591.000 seguidores, las contraseñas que más veces se han utilizado en 2025 son las siguientes:

Admin

123456

12345678

123456789

12345

Ahora bien, "que la tuya no esté en esta lista no significa que no sea vulnerable", asegura. "Si entras a la página web de Intermxt, deslizas hacia abajo y vas al comprobador de contraseñas y la introduces ahí, vas a poder ver si ha aparecido en alguna filtración y también cuánto tardarían en descifrarla". En este sentido, prosigue, hay que tener en cuenta que "los ciberdelincuentes saben que no cambiamos la contraseña nunca y ahí es donde atacan. Utilizan, entre otras técnicas, ataques de fuerza bruta y es que buscan miles de combinaciones para poder entrar en tus cuentas. Como usamos la misma contraseña para absolutamente todo, solo necesitan una para poder entrar en todo nuestro ecosistema".

¿Cómo podemos proteger la seguridad de nuestras cuentas?

¿Es posible evitar que accedan a esta información sensible? En palabras de María Aperador, "no podemos crear contraseñas que sean fáciles de recordar para nosotros, ni que tengan patrones numéricos muy comunes". En su lugar, el consejo de la experta en ciberseguridad pasa por el empleo de "gestores de contraseñas" específicos. Asimismo, desde el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) abogan por la creación de claves más "robustas". Para ello, deben tener al menos 8-10 caracteres, puesto que "cuanto más larga sea, mejor". También es recomendable alternar entre mayúsculas, minúsculas, números y caracteres especiales.

Por otro lado, lo mejor es no incluir información personal, como nombres, cumpleaños o números de teléfono; y tampoco palabras comunes o secuencias propias del teclado (12345 o qwerty, por ejemplo). "Pueden ser adivinadas fácilmente a través de ataques de diccionario". Finalmente, no se debe reutilizar las mismas contraseñas para cuentas diferentes y cambiarlas cada seis meses ayuda a preservar la seguridad.