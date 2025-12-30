Las diez noticias que han marcado el año 2025 en Sevilla

El año 2025 deja en Sevilla una sucesión de acontecimientos que han marcado la agenda política, social, cultural y deportiva de la ciudad. Desde un apagón histórico en todo el país hasta la mayor riada en Sevilla en tres décadas, Diario de Sevilla resume los diez hitos que han atravesado estos doce meses y cómo se han contado a los lectores.

1. Cabalgata de Reyes: El 4 de enero por primera vez en la historia

Por primera vez en la historia del Ateneo de Sevilla la Cabalgata de Reyes se adelantó del 5 al 4 de enero. El cortejo real recorrió Sevilla el día 4, adelantándose un día por la previsión de lluvia y por la insistencia de quienes encarnaron la figura de sus majestades. En consecuencia, el Heraldo Real hizo lo propio 3 de enero, causando un gran debate social en la ciudad en todos sentidos, incluso hubo quién se preguntó qué madrugada se colarían en sus casas los Reyes Magos: si la del 4 al 5 de enero, o la que dicta la tradición católica, la noche del 5 al 6 de enero. Revive las imágenes de una cabalgata que, sin duda, ya es historia de la ciudad.

2. Muere el papa Francisco y León XIV es elegido nuevo Pontífice

El fallecimiento del papa Francisco conmocionó a la comunidad católica del mundo entero el pasado 21 de abril horas después de dar la bendición del Urbi e Torbi el Domingo de Resurreción. Jorge Bergoglio murió a los 88 años, a las 07:35 en su residencia de la Casa Santa Marta. La posterior elección de un nuevo Pontífice un jueves de feria mantuvo a los sevillanos pendientes de la fumata blanca que consagró a León XIV como el primer Papa norteamericano. Los béticos recordarán que aquella tarde de feria, con espléndida temperatura, fue el mismo día que el Betis se clasificó para la final de la Conference League que después perderería frente al Chelsea. León XIV fue proclamado nuevo Pontífice el 9 de mayo en la Ciudad del Vaticano.

3. Así vivió Sevilla el gran apagón

El 28 de abril de 2025 un apagón eléctrico de alcance excepcional dejó sin suministro a miles de hogares y negocios durante horas, poniendo en evidencia la vulnerabilidad de las infraestructuras y obligando a activar planes de emergencia municipales y autonómicos. Lo que comenzó pasadas las 12:20 de la mañana como un simple corte de luz derivó en una situación caótica que Diario de Sevilla contó minuto a minuto. La publicación de la edición en papel de Diario de Sevilla el día 29 supuso un 'milagro' tras un día sin conexión y de total incertidumbre.

4. El Betis en la final de la Conference League y el adiós al Benito Villamarín

El Real Betis Balompié hizo historia al clasificarse para disputar la final de la Conference League aquella tarde de feria con el nombre del nuevo Papa en todos los medios de comunicación. De este modo, se mediría el 28 de mayo frente al Chelsea para caer finalmente derrotado en Polonia. Este hito deportivo tuvo lugar en un año que ha estado marcado por el inicio de la demolición del estadio Benito Villamarín, símbolo verdiblanco para erigir el nuevo estadio. La temporada arrancó con el Betis jugando en el estadio de la Cartuja y allí estará al menos hasta 2028.

5. El Cachorro en Roma y la polémica restauración de la Macarena

Las claves cofradieras han tenido dos hitos de especial relevancia para Sevilla este 2025. Una de ellas fue el histórico traslado del Cachorro a Roma con motivo de la clausura del Jubileo de las Cofradías. El Santísimo Cristo de la Expiración recorrió las calles de la Ciudad Eterna en algunos puntos incluso bajo la lluvia, dejando unas estampas inéditas. Hasta allí se desplazaron muchísimos sevillanos que vivieron unos días sin precedentes y que coincidió con el primer domingo del nuevo Pontífice, el papa León XIV en la Ciudad del Vaticano. Estuvo en torno a seis horas en procesión recorriendo enclaves como el Circo Romano o el Coliseo el 17 de mayo. Así lo contó Diario de Sevilla. Revive todas imágenes.

En segundo lugar, unas de las noticias locales de mayor calado en la ciudad, que trasciende el mundo de las cofradías, tuvo lugar el 21 de junio: María Santísima de la Esperanza Macarena volvía al culto tras una restauración a cargo del profesor Francisco Arquillo generando una fuerte polémica, en otros motivos, por sus destacadas pestañas.

Los devotos, fieles y hermanos quedaron en shock tras lo sucedido, llegando a convocar manifestaciones, provocando un debate nacional sobre el asunto y un multitudinario cabildo en la hermandad que aprobó una segunda restauración a cargo de Pedro Manzano. El pasado día de la Inmaculada, 8 de diciembre, la Virgen volvió en todo su esplendor a su Basílica; ya con una nueva junta de gobierno al frente de la hermandad, con Fernado Fernández Cabezuelo al frente.

6. Las Reales Atarazanas, por fin terminadas

Tras años de retrasos y debates, Sevilla celebró el 1 de octubre la finalización de las obras de las Reales Atarazanas, uno de los proyectos patrimoniales más esperados de la ciudad. Tras un primer acto convocado por la Junta de Andalucía y después por el alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, el astillero medieval mejor conservado del mundo ya se encuentra para convertirse en un gran referente cultural de Sevilla, de España y de Europa. Su apertura definitiva está prevista para 2026, según se anunció durante la presentación del proyecto de musealización y diseño museográfico de este emblemático espacio ubicado en el Arenal. ¿Qué son las Reales Atarazanas de Sevilla?

7. Crisis de los cribados de cáncer de mama

Manifestación en Sevilla de las afectadas por el cribado del cáncer de mama. / Antonio Pizarro

Una auténtica tormenta sanitaria en cuanto a los problemas derivados los programas de cribado de cáncer de mama en Andalucía provocaron una gran alarma social a comienzos del mes de octubre que acabó con la dimisión de la consejera de Salud, Rocío Hernández. Antonio Sanz asume el cargo desde entonces. En Diario de Sevilla, las afectadas Rosario, Rocío, María José y Anabel denunciaron su caso a objeto de revisar los corregir los fallos del sistema para visibilizar que "ninguna mujer tiene que sentirse sentirse sola, desatendida o traicionada por un sistema público". Así fue la histórica concentración de mujeres afectadas el 8 de octubre.

8. Morante de la Puebla se retira del toreo

El anuncio de la retirada de José Antonio Morante el 12 de octubre supuso un terremoto en el mundo taurino, especialmente en Sevilla, enclave vital en la trayectoria del diestro. Lo hizo, como hace todo, sin avisar, y a su manera. Ocurrió en las Ventas, en Madrid, después de cortar tres orejas en la tarde, bañado en lágrimas de emoción y ante una ovación de sus seguidores. Luis Carlos Peris y Álvaro Rodríguez del Moral, las firmas tarinas de la casa dedicaron unas extensas líneas a un icono irrepetible en el mundo del toro. Revive todas las imágenes de su última corrida en las Ventas.

9. Sevilla inundada: El día más lluvioso últimos 30 años

El 29 de octubre de 2025 pasará a la historia como el día en el que Sevilla se inundó debido a las fuertes lluvias y con motivo de las deficiencias en los imbornales, colectores y alcantarillas de la ciudad. Multitud de sevillanos vieron cómo se inundaron coches, garajes, calles y zanjas, coincidiendo además con el anversario de la dana de Valencia. No hubo que lamentar daños humanos, si bien los expertos alertaron de la necesidad de poner en marcha un plan preventivo que ya se encuentra reflejado en el PGOU. Revive las imágenes de la inundación en Sevilla, y el reportaje sobre cómo vivieron los sevillanos el día más lluvioso de las últimas tres décadas.

10. Primera mujer rectora de la Universidad de Sevilla

El final del año ha llegado con un momento histórico a nivel académico con la elección de su primera mujer rectora, Carmen Vargas: un hito en una institución con más de cinco siglos de historia. Tal y como contó Diego Geniz en su crónica, el pasado 12 de diciembre, el Paraninfo de la Universidad de Sevilla se quedó pequeño ante la enorme expectación generada por el acto de investidura. Por primera vez en sus más de 500 años de historia, la institución académica más importante de Andalucía y una de las principales de España está dirigida por una mujer. Carmen Vargas asumió el cargo de rectora rompiendo un techo de cristal especialmente grueso en la Universidad de Sevilla. Estos son los objetivos de su mandato; y las imágenes del acto de investidura.