La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes

Morante se corta la coleta en Las Ventas
Morante se retira del toreo

12 de octubre 2025 - 20:25

El diestro cigarrero ha dado la sorpresa tras abrir la puerta grande de Las Ventas. Al dar la vuelta al ruedo, se cortó la coleta él solo ante la sorpresa del público.

