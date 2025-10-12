El diestro cigarrero ha dado la sorpresa tras abrir la puerta grande de Las Ventas. Al dar la vuelta al ruedo, se cortó la coleta él solo ante la sorpresa del público.
1/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
2/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
3/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
4/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
5/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
6/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
7/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
8/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
9/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
10/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
11/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
12/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
13/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
14/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
15/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
16/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
17/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
18/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
19/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
20/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
21/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
22/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
23/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
24/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
25/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
26/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
27/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE
28/28
La última corrida de Morante de la Puebla en imágenes
/
EFE