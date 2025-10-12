Morante se retira del toreo

Momento en el que Morante de la Puebla se ha cortado la coleta

Morante de la Puebla se ha retirado del toreo. Inesperadamente, después de cortar tres orejas; tras dar muerte a su segundo enemigo en una jornada para la historia que había comenzado por la mañana, toreando desinteresadamente a beneficio del monumento a Antoñete que él mismo ha impulsado y promovido.

Pero nadie podía atisbar, más allá de unos leves rumores, que el diestro de La Puebla iba a desprenderse el añadido -la simbólica coleta- después de pasear los trofeos de su segundo toro, bañado en lágrimas, causando una impresionante conmoción en todo el mundo taurino.

El torero cigarrero había reafirmado su condición de figura al firmar una faena de inspiración y temple que conquistó al público madrileño. Tras una cogida al inicio de la faena a su segundo toro y un susto durante la faena, el diestro de La Puebla había deleitado al coso madrileño con una faena plena de inspiración en la que la emoción ganó a cualquier componenda. El público se ha entregado brindando las dos orejas y con ellas la salida a hombros.

Pero la sorpresa ha llegado tras dar la vuelta al ruedo, cuando el diestro se fue a los medios de la plaza y se cortó la coleta él solo, provocando las lágrimas entre los aficionados.