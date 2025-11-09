Sevilla se inunda porque los colectores son insuficientes y por falta de limpieza de las alcantarillas

La inundación de buena parte de los barrios de Sevilla tras la DANA del 29 de octubre ha sorprendido, teniendo en cuenta los tanques de tormenta que funcionan (seis entre la capital, Dos Hermanas y Tomares) y los nuevos colectores más amplios que se han instalado estos años en Nervión con la obra del tranvía y desde San Jerónimo hasta la avenida de Las Razas.

Hablamos con uno de los expertos que mejor domina los temas de agua en la ciudad. Indalecio de la Lastra es ingeniero de caminos, fue consejero de Emasesa por IU-Podemos durante el gobierno socialista de Juan Espadas y actualmente es presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua.

A la pregunta de por qué se anegó Sevilla tras la reciente DANA, De la Lastra destaca que Sevilla no se inunda a consecuencia de desbordamientos de cauces fluviales como en otras ciudades, sino que se sufre un encharcamiento por insuficiencia de la red de colectores urbanos, y solo durante un cierto espacio de tiempo y por la falta de conservación (limpieza) de la red de drenaje (alcantarillas) y las estaciones de bombeo (en pasos inferiores). Los episodios se produjeron durante apenas dos horas y el encharcamiento fue de apenas 30-40 centímetros, aclara.

El ingeniero señala que lo sucedido responde a que no se han revisado esos elementos porque no se cumple el Plan de Emergencia Climática de Sevilla (pulse aquí para ver el documento, páginas 19 y siguientes). “Ha fallado, primero, el Plan de Emergencia Climática, aprobado por el Pleno desde 2019 y de obligado cumplimiento para Emasesa, pero del que no se ha vuelto a hablar más. Ahí viene qué protocolos hay que seguir en relación a la emergencia climática en los episodios de lluvias torrenciales con independencia de si son alertas naranjas, rojas o coloradas. El Plan tiene 50 medidas prioritarias, pero se desconoce su seguimiento y desarrollo desde que entró el nuevo equipo directivo de Emasesa. El Plan de Emergencia está en un cajón. No se ha desarrollado. Y tendrán que actualizarlo pues desde 2019 han cambiado muchas cosas”.

Respecto al desborde de las alcantarillas, explica que el sistema de imbornales, la red de colectores y las estaciones de bombeo para evitar ese encharcamiento no estaba revisado. El Plan de Emergencia Climática dice que cada año se deben limpiar todas las alcantarillas y cada tres años se completa el ciclo en toda la red de saneamiento. De haberse revisado, el encharcamiento hubiera sido menor, recalca el ex consejero de Emasesa. Los mayores problemas por inundación se produjeron en puntos que necesitaron mayor atención en la conservación, como los bombeos de los pasos inferiores que no funcionaron bien y colapsaron algunos importantes. O los numerosos problemas por atasco de imbornales (alcantarillas).

Indalecio de la Lastra, ingeniero de caminos y ex consejero de Emasesa. / Juan Carlos Muñoz

Los elementos críticos del sistema para afrontar las lluvias torrenciales son los imbornales, la red de colectores y las estaciones de bombeo en los sitios como los pasos inferiores. “Han fallado varias estaciones de bombeo (Bueno Monreal, Cardenal Ilundain, Ronda del Tamarguillo, Arjona....). Eso no puede ser cuando hace 8 meses que no hay agua en Sevilla”, lamenta.

¿Los tanques de tormenta han funcionado?

El ingeniero subraya que los tanques de tormenta de Sevilla funcionaron, pero no han evitado los problemas de encharcamiento en zonas concretas. Admite que, en caso de no haberse construido, se hubieran inundado más, con los correspondientes problemas en los comercios y molestias al tráfico y peatones. Estos encharcamientos sucedieron en la zona del tanque de tormenta de la Alameda, en la cuenca del Tamarguillo con el tanque de Kansas City (hasta 30 cm en el cruce de Marqués de Pickman) y en el colector para almacenar agua de lluvia de Emilio Lemos, en Sevilla Este, que desagua al arroyo Ranillas.

“El episodio DANA del día 29 de octubre ha puesto en evidencia que las inversiones millonarias en tanques de tormenta no han sido capaces de evitar completamente los problemas de encharcamiento, aun después de costar más de 50 millones de euros. Son infraestructuras que se usan solo una vez cada uno o dos años, y por tanto tienen rentabilidad muy baja para el ciudadano”, señala.

¿Hay que hacer más tanques de tormenta?

El ex consejero de Emasesa responde que la empresa metropolitana se comprometió a trabajar internamente para incorporar transversalmente el Plan de Emergencia Climática a todos sus servicios y se llegó un acuerdo con Juan Espadas de no seguir haciendo más tanques de tormenta.

“Sorprende que Emasesa anuncie un nuevo tanque de tormentas con el tamaño de un campo de fútbol en Carretera Amarilla por 75 millones de euros, aun sabiendo que tampoco librará de encharcamiento en el corredor del arroyo Tamarguillo como se ha demostrado el día 29 pasado. Quieren cambiar el PGOU pero se olvidan de que la propuesta más importante para garantizar la no inundación de la zona norte de Sevilla debe basarse en el Anillo Verde y Azul, generando más llanuras de inundación y zonas de permeabilidad. Pensamos que no se puede seguir con tanques de tormenta que reducen la aplicación del modelo de ciudad donde se consiguieron avances importantes en los dos últimos gobiernos socialistas”, subraya.

¿Actuó bien el Ayuntamiento ante la emergencia?

Sobre si actuó bien el Ayuntamiento para afrontar esa emergencia, el presidente de la Red Andaluza de la Nueva Cultura del Agua reclama que el consejero delegado de Emasesa presente públicamente un informe detallado de lo sucedido y de los puntos de encharcamiento reales que se han producido, abrir un debate sobre el cumplimiento del Plan de Emergencia Climática, y de forma razonada presente autocritica para dar cuentas a la ciudadanía.

“Emasesa debe dar más explicaciones y abrir un debate, en vez de rebatir el problema con anuncios de megaproyectos desproporcionados que hipotecaran a las generaciones futuras con sus elevados costes de construcción y mantenimiento. Solo desde la trasparencia y la rendición de cuentas la sociedad podrá encontrar consenso en la estrategia a seguir. Las patronales privadas del agua que asesoran a Emasesa son las que consensúan con el consejero delegado de Emasesa este tipo de actuaciones, los tanques famosos, porque lo que quieren son obras, mientras la Asociación de Operadores Públicos del Agua (AEOPA) fue expulsada”.

¿Cayeron 115 litros o menos?

De la Lastra avisa de que los datos de la lluvia caída el día de la DANA que publica la estación meteorológica del aeropuerto, la más completa de la provincia, no coinciden con las cifras que aporta Emasesa, “que no precisa de donde proceden. Según los datos de precipitación caída en los últimos dos días y las últimas 24h. en el aeropuerto de Sevilla se habían acumulado en esa estación meteorológica un máximo de 99,2 litros/m2. Pero Emasesa habla de 115 litros/m2”.