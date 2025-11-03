La Aemet informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla de la evolución de la lluvia

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) informó hasta en diez ocasiones al Ayuntamiento de Sevilla de la evolución de la borrasca que provocó inundaciones y caos en toda la ciudad la mañana del 29 de octubre. Lo hizo en virtud de un acuerdo que la propia Agencia mantiene con el Centro de Coordinación Operativa (Cecop) del Consistorio hispalense, al que ofreció diez partes en los que fue actualizando la información meteorológica a medida que iban pasando las horas.

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, criticó la semana pasada a la Aemet por no activar el aviso rojo e incluso llegó a decir que los meteorólogos no sólo hacen falta el Domingo de Ramos. El subdelegado del Gobierno en Sevilla, Francisco Toscano, visitó este lunes la sede de la Aemet en la isla de la Cartuja para mostrar su apoyo a los trabajadores de la institución tras lo que considera un "ataque injustificado" del regidor hispalense, que "no representa la opinión generalizada que hay en Sevilla sobre los profesionales que trabajan en la Aemet" y que quiere pensar que fue "fruto del nerviosismo del momento".

Toscano pidió al alcalde que "abandone la estrategia de confrontación política" y que deje de involucrar en ella "a unos profesionales que lo que hacen es tratar de desarrollar su trabajo lo mejor posible y que prestan un servicio público de calidad". Recordó que la agencia tiene un sistema de interlocución constante con las administraciones y trasladó el aviso naranja que había activado en la provincia de Sevilla al servicio de emergencias de la Junta 112, como hace habitualmente. "Pero además, sin ser una exigencia protocolaria y fruto de la buena relación existente y de un acuerdo que lleva años vigente de manera tácita, la Aemet informó también al Cecop, actualizando la información a lo largo de toda la jornada en más de diez partes". "No quiero pensar que las declaraciones del otro día del alcalde de Sevilla lo que quieren es trasladar que esa información no le fue facilitada", dijo Toscano.

El subdelegado explicó también que el aviso naranja fue el correcto y que no correspondía activar el rojo, que se pone en marcha cuando se prevén unas lluvias de más de 120 litros por metro cuadrado en doce horas, o de 60 litros en una hora. En ninguna de las mediciones, tanto las oficiales de la Aemet como de otras entidades como Emasesa, se superaron estos umbrales. Mientras Emasesa ofreció una cantidad de agua recogida de 115 litros por metro cuadrado en 15 horas (entre las 0:00 y las 15:00), la Aemet rebaja esa cifra a los 99,5 litros. Para Emasesa, fue el récord de lluvia desde noviembre de 1997, mientras que la Aemet tiene contabilizadas al menos tres jornadas con precipitaciones superiores desde ese periodo, según explicó el delegado territorial de la agencia en Andalucía, Ceuta y Melilla, Juan de Dios del Pino.

En cualquier caso, tanto los datos de la Aemet como los de Emasesa, corroboraron que la previsión de la primera y el nivel de aviso naranja eran correctos, a juicio del subdelegado. "Recuerdo que el presidente de Emasesa es el alcalde. No quiero pensar que esté también cuestionando los datos que ofrece una empresa que él mismo preside". Es más, según el subdelegado, hubo municipios en los que se recogió más agua que en la capital. "Y no he escuchado a ningún alcalde cuestionar el funcionamiento de la Aemet ni a sus profesionales, como ha hecho el de Sevilla".

"Los meteorólogos de la Aemet avisan del volumen de lluvias que van a caer, ¿tienen que saber si un imbornal de una calle de Sevilla está más o menos limpio? ¿tienen que prever que un semáforo de la avenida de Montes Sierra se queda sin luz cuando llueve? ¿tienen que saber que tras las obras del tranvibús en Sevilla Este se iba a inundar Fibes? Aemet da avisos y son las administraciones las que adoptan las medidas", apuntó el subdelegado, que recordó que hace un año se suspendieron las clases con un aviso naranja y en esta ocasión no se hizo así, porque "se pondera si son las primeras lluvias, si venimos de un episodio continuado de lluvias, si hay riesgo o no para los escolares...". "Es decir, ante un mismo aviso, las medidas que se toman son diferentes, y así ha sido históricamente".

Toscano recordó que la materia de emergencias es "extremadamente sensible y requiere el esfuerzo y la voluntad coordinada de todos", porque "desgraciadamente, vamos a tener situaciones similares a la de la semana pasada, que van a exigir que todos demos lo mejor de nosotros mismos", indicó, para emplazar al regidor, si a éste "aún le quedan dudas", a una reunión en la sede de la Aemet.

Por su parte, el delegado de la agencia estatal, Juan de Dios del Pino, detalló que en ningún momento sus estimaciones daban la posibilidad de que se activase el aviso rojo y se quedarían dentro de los parámetros del naranja, que requieren unas lluvias de 30 litros por metro cuadrado en una hora o de 80 en doce horas. "Si hubiésemos activado el aviso rojo, no habríamos sido coherentes con nuestro profesión, y se nos habría criticado por ello".

Del Pino avanzó que este tipo de lluvias volverán a darse, pues la atmósfera ha cambiado en los últimos años. "¿Si puede volver a ocurrir? Claro que sí. Una cosa que ha ocurrido en un lugar puede volver a ocurrir, ¿no? La atmósfera tiene más capacidad, más energía, está más calentada y es diferente. Y nos llegan borrascas con otras características. Esto lo vamos a encontrar con bastante frecuencia. Pero esto lo sabemos y lo valoramos en cada momento".