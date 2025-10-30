El alcalde de Sevilla: "Hace falta que la Aemet esté pendiente de la ciudad todos los días, no sólo el Domingo de Ramos"

El alcalde de Sevilla, José Luis Sanz, ha lamentado que la Agencia Estatal de Meteorología no activara el aviso rojo en Sevilla, algo que sí hizo en Huelva ante la gran cantidad de agua caída ayer durante 15 horas en la ciudad. "No hay ciudad que soporte los 115 litros de agua en 15 horas con picos de 9 litros por metro cuadrado en cinco minutos. Incomprensiblemente Aemet no decretó en ningún momento el aviso rojo a pesar de que vivimos el peor temporal de los últimos 50 años", afirmó Sanz. "Hace falta que Aemet esté pendiente de la ciudad todos los días del año, no sólo el Domingo de Ramos", advirtió.

Sanz agradeció el funcionamiento de los servicios municipales durante toda la jornada, sobre todo, en el período de mayor concentración de incidencias que se dio desde las 13:00 hasta las 15 del miércoles. "En menos de 24 horas está prácticamente establecida la normalidad después del temporal". Según el alcalde, los 200 policías locales que estuvieron trabajando atendieron un total de 370 incidencias, la mayoría (101) relacionadas con el tráfico, 81 inundaciones, 18 altercados y 45 relacionadas con árboles y ramas caídas. Por otro lado, los 70 bomberos atendieron más de 100 incidencias.

Los 115 litros por metro cuadrado que cayeron desde que comenzó el miércoles 29 de octubre hasta las tres de la tarde pusieron a prueba la ciudad ante una situación que provocó caos en muchos barrios y para muchos recordó el 25 de noviembre de 1961 cuando se desbordó el Tamarguillo y Sevilla sufrió la última gran riada.

Sobre el agua caída, el alcalde de Sevilla volvió a hacer un símil cofradiero: "Aquella Semana Santa del año 2024 que no salió ninguna cofradía cayeron 148 litros por metro cuadrado en toda la semana, ayer fueron 115 en 15 horas".

Sobre la actuación municipal, Sanz advirtió que desde que Aemet activó el aviso naranja, "el Ayuntamiento actuó de inmediato, teniendo activados y preparados todos los servicios municipales con el cierre de parques, la feria del libro o el cementerio,. También el miércoles 29 a las 10:30 se activó el plan de emergencia en fase de pre-emergencia, y el miércoles 29 a las 15:30 se activa el plan de emergencia en fase de emergencias nivel 1. No se hace hasta esta hora porque Aemet nunca decretó la alerta roja, mantuvo siempre la alerta naranja", insistió el alcalde.

Más tanques de tormenta y colectores

Aunque las infraestructuras de saneamiento y alcantarillado de la ciudad de Sevilla no han registrado afecciones significativas, "no han tenido capacidad suficiente para transportar el caudal de agua generado por las intensas lluvias, lo que ha provocado las inundaciones, afirmó Sanz, aunque desmintió enérgicamente la falta de limpieza en los imbornales: "¿Los imbornales estaban sucios? Mentira. En la red de abastecimiento de saneamiento de Emasesa hay más de 120.000 imbornales. En la ciudad de Sevilla hay 60.000 aproximadamente y hasta la fecha se han limpiado más de 40.000, 10.000 en los tres últimos meses y 700 en la última semana ante las previsiones meteorológicas". Es más, advirtió en varias ocasiones que si las alcantarillas no hubieran estado limpias, "Sevilla habría esta inundada a las 10:00".

En cualquier caso, en previsión de que estas grandes trombas de agua se repitan, el alcalde anunció el encargo a Emasesa y la Gerencia de Urbanismo de un estudio de dónde construir nuevos tanques de tormentas. Estos se sumarán los tres proyectos ya existentes: dos tanques de tormenta (Carretera Amarilla y Blas Infante) y un nuevo colector en el Tamarguillo. El tanque de tormenta en el polígono Carretera Amarilla tiene prevista una inversión de 75 millones de euros, "que hubiera solucionado seguramente las inundaciones que se produjeron en la avenida Montesierra o en Sevilla Este" y es un proyecto que está redactado. El de Blas Infante, con una inversión 25 millones de euros, está en estudio. Y está en estudio también un nuevo colector en el Tamarguillo con una inversión de 60 millones de euros que solucionará las inundaciones que se producen en alguna parte del Cerro del Águila y en alguna parte del Tiro de Línea.

"Es mentira que los semáforos no funcionaban"

En la ciudad hay 563 semáforos. De esos semáforos han fallado 72, el 12,7%. "Endesa informó de 30 incidencias de alumbrado público en la ciudad, solo 5 afectaban a cruces semafóricos, que todavía hoy están en revisión, quedan 7 cruces en estos momentos que están sin semáforo", explicó el alcalde. "¿Los semáforos no funcionaban? Mentira", afirmó.

Partida de urgencia de 150.000 euros

Desde el Ayuntamiento se ha habilitado una partida de urgencia de más de 150.000 euros para todas aquellas familias que hayan sufrido daños materiales en sus hogares, y que tengan menos recursos. Todos aquellos que necesiten asesoramiento, podrán conseguirlo a través del 010, el 955 010 010 o el 900 822 010. Además Emasesa tiene su canal de reclamaciones abierto Que pueden dirigirse a los 11 distritos de Sevilla capital para recibir, recabar cualquier tipo de información o canalizar posibles ayudas. Y que estamos en contacto y en coordinación con el Colegio de Administradores de Fincas para solucionar posibles incidencias que se hayan podido dar en comunidades de vecinos concretas.