El Palacio de Congresos de Sevilla sigue cerrado por seguridad tras un fallo eléctrico

El Palacio de Congresos y Exposiciones de Sevilla (Fibes) permanecerá inoperativo durante toda la jornada del jueves a raíz de una avería en el suministro eléctrico. Este incidente, provocado por las intensas precipitaciones registradas el miércoles, forzó el desalojo de las instalaciones aproximadamente a las 14:30 horas.

Según comunicados emitidos por Fibes a través de sus canales oficiales en redes sociales, la clausura se prolongará "por motivos de seguridad". Esta medida preventiva conlleva la suspensión de la apertura del Salón del Motor de Sevilla, un evento de gran relevancia.

La dirección de Fibes ha asegurado que tanto los organizadores del evento como el personal del recinto están colaborando "intensamente para restablecer la normalidad lo antes posible". El objetivo primordial es asegurar que la reapertura se efectúe bajo las más estrictas condiciones de seguridad para todos los expositores, visitantes y el equipo técnico.

Asimismo, se ha informado que las entradas previamente adquiridas para las jornadas del miércoles o el jueves serán válidas para cualquier otro día de la feria. Alternativamente, los afectados tienen la opción de solicitar el reembolso de su importe a través del portal web oficial del evento.