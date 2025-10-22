El Ayuntamiento de Sevilla exculpa a dos funcionarios de la estafa de la luces de Navidad

El Ayuntamiento de Sevilla no se considera perjudicado por la actuación de la Tesorera de la Gerencia de Urbanismo ni por la del jefe de la sección Administrativa de Tesorería y Recaudación durante el timo de los ciberdelincuentes y las luces de Navidad de 2020, que ocasionaron que el contratista (la empresa Iluminaciones Elecfes S.L.) no recibiese el abono de 962.797 euros y este fuera aceptado por un tercero distinto al adjudicatario del contrato.

En el acuerdo primero del documento al que tuvo acceso este periódico, el gerente Fernando Vázquez declara que “el Ayuntamiento de Sevilla no se considera perjudicado por la actuación de la Tesorera de la Gerencia de Urbanismo, doña María del Pilar Pérez Santigosa, ni por la del jefe de la Sección Administrativa de Tesorería y Recaudación, don Ángel Boyer Ramírez, por los hechos objeto de investigación en el procedimiento de responsabilidad contable seguido bajo actuaciones previas 98/2023 por el Tribunal de Cuentas, por considerar que el menoscabo patrimonial es consecuencia directa e imputable a la estafa de terceros, y no a una conducta de dolo o negligencia grave de los empleados públicos, que suponga un manejo indebido de los caudales públicos”.

El equipo de José Luis Sanz no formulará demanda de alcance ni se personará como parte acusadora en el procedimiento, sin perjuicio de las actuaciones que el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía estimen procedentes en el ejercicio de sus competencias. Por ello, la Gerencia asumiría los gastos de defensa jurídica de los dos funcionarios, así como en su caso la prima del seguro de caución/aval que pueda ser exigida por el Tribunal de Cuentas para cubrir la liquidación provisional por alcance que les sea practicada, debiendo adecuarse honorarios y prima de seguro a precios de mercado.

Asumirá la defensa jurídica de ambos si denuncia el Tribunal de Cuentas o la Fiscalía

Urbanismo aprobó en octubre de 2022 una modificación presupuestaria mediante transferencia de créditos desde diversas partidas del capítulo 1 por un importe de 962.797 euros para atender el gasto de las facturas adeudadas como consecuencia de la prestación del servicio del montaje y desmontaje del alumbrado navideño 2020-2021, ya que no fueron recibidas por el contratista debido a un timo. Esto se produjo un mes después de que el Ayuntamiento interpusiera una demanda contra un banco por responsabilidad extracontractual al considerar los servicios jurídicos de la Gerencia que no obró con la suficiente diligencia en la ejecución de las transferencias bancarias del contrato de la iluminación navideño.

La Casa Consistorial sufrió en el verano de 2021 una estafa en la que están cayendo desde hace unos años decenas de administraciones, instituciones y empresas en España. Se trata del conocido como Man in the Middle o ataque del intermediario, un método que consiste en interceptar las comunicaciones entre dos interlocutores para acceder a la información y luego modificarla a su antojo, sin que ninguno de los afectados lo sepa. En el caso de las luces de Navidad, los ciberdelincuentes interceptaron las comunicaciones del Ayuntamiento y la empresa adjudicataria del contrato de la iluminación. Lo hicieron mediante la introducción de un virus informático.

Urbanismo abonó a la empresa el millón estafado por el alumbrado de 2020

Luego suplantaron la identidad de la empresa y lograron que el Ayuntamiento abonara el contrato no a la cuenta de la empresa real, sino a otra controlada por ellos. Para poder cobrar o mover luego este dinero, generalmente hace falta una mula económica, un hombre de paja que, a cambio de un beneficio económico, ponga su nombre a la cuenta a la que se hace el pago.

Las estafas de este tipo se cuentan por decenas en España. Las han sufrido empresas, administraciones públicas e instituciones de todo el país. En los últimos años han trascendido casos en Burgos, Navarra, Oviedo, Cuenca, Baleares... Rara es la provincia de España donde no se ha detectado algún delito similar. De hecho, el caso de Sevilla se detectó a raíz de una advertencia del Banco de España. El Ayuntamiento activó los mecanismos internos y se dio cuenta de que había podido ser víctima de este fraude. En cuanto recabó la información completa se presentó una denuncia ante la Policía Nacional.