Las lluvias torrenciales dejan casi mil incidencias en Sevilla

El episodio de lluvias torrenciales, que durante este miércoles azotó con fuerza la comunidad andaluza, ha dejado casi 1.500 incidencias coordinadas (1.499), de las cuales 970 se han producido en la provincia de Sevilla, la más afectada por este fenómeno meteorológico adverso. Le siguen Huelva (344), Córdoba (61), Málaga (47), Cádiz (28), Granada (25) y Jaén (24).

En Sevilla capital, los picos de mayor actividad se registraron a mediodía, cuando las lluvias inundaron calles, garajes y centros públicos. El Hospital Virgen Macarena tuvo que activar su plan de contingencia para mantener los servicios asistenciales, mientras que polígonos industriales como El Pino o Los Espartales (en La Rinconada) quedaron completamente anegados.

En Carmona, las precipitaciones causaron daños en un colegio mayor y varias residencias, obligando a evacuar a los usuarios de una de ellas. También se registró un afectado por las lluvias en el municipio.

La acumulación de agua en la vía pública y los fallos en la red semafórica colapsaron la circulación en barrios de la capital como el Centro, Nervión, San Pablo–Santa Justa, Sevilla Este o Triana, donde el tráfico permaneció cortado durante horas.

Carreteras y transporte afectados

La Dirección General de Tráfico mantiene aún varias carreteras cortadas en la provincia y el área metropolitana, entre ellas la A-474 en Bollullos de la Mitación, la SE-3102 en Sevilla capital y la SE-4108 en Carmona.

En el ámbito ferroviario, el servicio de cercanías se encuentra prácticamente restablecido, aunque persisten incidencias en la línea Sevilla–Huelva y en el trayecto Cádiz–Madrid.

Nueve municipios sevillanos mantienen activos sus Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL), en coordinación con los servicios de Protección Civil.

Durante la jornada del miércoles, la Junta de Andalucía activó además dos mensajes masivos Es-Alert que alcanzaron a 43 municipios, advirtiendo del aviso rojo por lluvias y recomendando evitar desplazamientos innecesarios.

En total, las anegaciones representaron más del 70% de los avisos (1.112), seguidas de derrumbamientos y caídas de elementos (127), incidencias de tráfico (121) y fallos en servicios básicos (60).

A pesar de la gravedad de los daños materiales, la situación tiende ahora a la normalización, y la fase de emergencia ha quedado desactivada esta mañana tras 48 horas de intensa actividad.