La lluvia anega el sótano del Hospital Virgen Macarena y obliga a activar medidas de contingencia

El Hospital Universitario Virgen Macarena ha sufrido en las últimas horas las consecuencias del intenso temporal que castiga la capital. Las fuertes precipitaciones han provocado filtraciones e inundaciones en distintas áreas del centro sanitario, especialmente en los niveles inferiores del edificio, lo que ha obligado a activar medidas de contingencia y a desalojar algunas dependencias del sótano y semisótano.

Según ha informado el propio hospital, el agua procedente del exterior se ha concentrado en las zonas más bajas del complejo, donde se ubican las cocinas y espacios de servicio, los más perjudicados por el episodio de lluvias. En estas áreas se trabaja de forma continua para achicar el agua y garantizar la seguridad estructural y eléctrica de las instalaciones. Por otro lado, fuentes cercanas al hospital han indicado que, en consecuencia a las filtraciones de agua, se ha procedido al desalojo de los servicios de Oncología, Radioterapia, Medicina Nuclear, en el sótano, y Rehabilitación, Diagnóstico por la Imagen y Unidad de Día en el semisótano.

El bloqueo temporal de varios ascensores ha complicado durante la mañana el traslado de pacientes y personal entre las plantas, aunque los equipos técnicos del centro ya están restableciendo progresivamente su funcionamiento.

A pesar de la magnitud del episodio, la dirección del Virgen Macarena asegura que la actividad asistencial esencial, incluida el área quirúrgica, se mantiene operativa. "Desde el primer momento se ha desplegado una respuesta integral para preservar la seguridad y el normal funcionamiento de los servicios sanitarios", han señalado fuentes del equipo directivo.

El hospital ha reforzado los equipos de Mantenimiento y Seguridad, que trabajan de forma coordinada para canalizar el paso de usuarios y profesionales por zonas seguras y restablecer la normalidad lo antes posible. "Queremos agradecer el compromiso de nuestros trabajadores y la comprensión de los pacientes y sus familias", han añadido desde la dirección.

Mientras tanto, el sindicato CSIF Sanidad Sevilla ha difundido en redes sociales imágenes que muestran la gravedad de las inundaciones, con un auténtico río de agua descendiendo por las escaleras hacia el sótano y las cocinas completamente anegadas. Estas fotografías han generado preocupación entre los trabajadores, que reclaman una revisión urgente de los sistemas de drenaje y aislamiento del edificio. También desde la central sindical se ha informado de que, con el fin de garantizar la atención asistencial, se ha habilitado un espacio en la planta baja del área de Urgencias para la atención de pacientes pediátricos y obstétricos, evitando así el colapso del único ascensor disponible en los primeros momentos del incidente.

Asimismo, la Dirección del centro ha comunicado también la habilitación del acceso a los vestuarios de profesionales, normalizándose progresivamente la actividad interna del hospital.

El Hospital Virgen Macarena, uno de los principales centros sanitarios de Andalucía, mantiene activo su plan de contingencia mientras los equipos técnicos continúan trabajando contrarreloj para recuperar la normalidad en las próximas horas, en un contexto marcado por la alerta naranja por lluvias y viento que sigue vigente en la capital sevillana.