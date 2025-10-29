EL TIEMPO
Horas a las que más puede llover en Sevilla hoy

El tiempo en Sevilla en directo: Activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones

La Aemet estima que se acumulen hasta 80 litros en las próximas doce horas y no se descartan tormentas

Sevilla registra 32 litros de agua en tres horas esta madrugada

Imágenes del temporal de lluvia y viento en Sevilla
Imágenes del temporal de lluvia y viento en Sevilla / Juan Carlos Vázquez Osuna

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias intensas en la Sierra Norte y la campiña sevillana desde la medianoche hasta las 21:00 horas. Se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y entre 70 y 80 litros en 12 horas, con posibilidad de tormentas en ambas zonas. Sigue en directo la evolución del tiempo en Sevilla y su provincia.

