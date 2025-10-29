El tiempo en Sevilla en directo: Activado el Plan de Emergencia ante el riesgo de inundaciones
La Aemet estima que se acumulen hasta 80 litros en las próximas doce horas y no se descartan tormentas
Sevilla registra 32 litros de agua en tres horas esta madrugada
La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias intensas en la Sierra Norte y la campiña sevillana desde la medianoche hasta las 21:00 horas. Se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y entre 70 y 80 litros en 12 horas, con posibilidad de tormentas en ambas zonas. Sigue en directo la evolución del tiempo en Sevilla y su provincia.