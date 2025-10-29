Sevilla registra 32 litros de agua en tres horas esta madrugada

Fuentes de Andalucía, Carmona y Sevilla capital se encuentran en el Top 5 de los pueblos andaluces donde más ha llovido esta madrugada; según detallan los datos de registro de la Aemet. Si bien la localidad de Almonte es el pueblo dónde más agua ha caído esta noche con más de 70 litros acumulados, le sigue Fuentes de Andalucía con 42 litros; seguido de Sevilla capital (estación meteorológica del Aeropuerto de San Pablo) que casi llega a los 29 litros acumulados hasta las 06:00 horas, si bien ha aumentado hasta los 32 litros acumulados a las 08:30 horas de la mañana.

Almonte: Donde más ha llovido en Andalucía

Cabe destacar que el día de hoy va a continuar con una situación similar debido a una sucesión de borrascas atlánticas que se ha instalado en la Península Ibérica, dejando lluvias casi diarias en el oeste del país. En Sevilla, las precipitaciones ya se han dejado sentir durante el lunes y el martes, pero será este miércoles cuando la inestabilidad alcance su punto álgido.

La Agencia Estatal de Meteorología (AEMET) ha activado el aviso naranja por lluvias intensas en la Sierra Norte y la campiña sevillana desde la medianoche hasta las 21:00 horas. Se esperan acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y entre 70 y 80 litros en 12 horas, con posibilidad de tormentas en ambas zonas.

En la capital hispalense, la probabilidad de lluvia será del 100% hasta las seis de la tarde, reduciéndose después al 70%. Las horas más lluviosas se concentrarán en la mañana, con un pico de intensidad hacia el mediodía, cuando podrían caer hasta 4 milímetros en una hora. A partir de la tarde, las precipitaciones tenderán a remitir, aunque podrían mantenerse de forma débil y dispersa hasta la noche.

Como medida de precaución, el Ayuntamiento de Sevilla mantendrá cerrados los parques y el cementerio municipal durante toda la jornada del miércoles. Por su parte, el servicio de emergencias 112 Andalucía ha pedido evitar desplazamientos innecesarios y extremar la precaución ante posibles acumulaciones de agua en la vía pública.

Hasta 80 incidencias por lluvia

Asimismo, cabe destacar que el servicio de emergencias 112 Andalucía ha atendido en las últimas horas hasta 80 incidencias relacionadas con las lluvias, la mayoría concentradas en la provincia de Sevilla, por anegaciones en calles, locales y sótanos, así como balsas de agua en carreteras secundarias. Según ha informado el 112, Sevilla acumula 69 avisos, seguida de Cádiz y Huelva, con cinco cada una, y Córdoba, con uno.

Entre los municipios más afectados figuran Dos Hermanas, Alcalá de Guadaíra, Fuentes de Andalucía, La Puebla de los Infantes, Lebrija, Lora del Río y la propia capital. En Huelva, el incidente más destacado ha sido el derrumbe de un muro en La Puebla de Guzmán, en la carretera HU-5401.

Ante la situación, la Junta de Andalucía mantiene activado el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones, en fase de preemergencia, para seguir la evolución del temporal y coordinar la información con los órganos de Protección Civil. Además, ocho municipios han activado sus Planes Territoriales de Emergencia Local (PTEL): cinco en Sevilla —Osuna, Utrera, Castilblanco de los Arroyos, Pilas y San Juan de Aznalfarache— y tres en Huelva —Cortegana, Castaño del Robledo y Rosal de la Frontera—.