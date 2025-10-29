Aviso naranja en Sevilla: estas son las horas en las que puede llover más este miércoles

Una tanda de borrascas atlánticas ha comenzado a afectar a la Península Ibérica, dejando lluvias casi diarias en el oeste del país. En el caso de Sevilla, las precipitaciones ya se han dejado sentir durante el lunes y el martes, pero lo más intenso está previsto para este miércoles, cuando se espera que la inestabilidad alcance su punto álgido.

Según la Agencia Estatal de Meteorología (AEMET), se ha activado el aviso naranja por lluvias en la Sierra Norte y la campiña sevillana entre las 00:00 y las 21:00 horas de este miércoles. Se prevén acumulados de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y entre 70 y 80 litros en 12 horas, además de riesgo de tormentas en ambas zonas.

El último parte de la AEMET apunta a una probabilidad de lluvia del 100% en la capital hispalense hasta las 18:00 horas, reduciéndose posteriormente al 70% conforme avance la tarde.

Predicción de lluvias por hora en Sevilla este miércoles / Aemet

Por horas, las precipitaciones más destacadas se esperan durante la mañana. En concreto, se prevén 0,1 mm a las 10:00, un pico de 4 mm a las 12:00, seguido de 2 mm a las 13:00. A partir de ahí, las lluvias irán remitiendo progresivamente, con 0,1 mm a las 14:00, 0,2 mm a las 15:00 y pequeñas cantidades, en torno a 0,1 mm, entre las 19:00 y las 23:00 horas.

Como medida de precaución, los parques y el cementerio de Sevilla permanecerán cerrados durante toda la jornada del miércoles, según ha informado el Ayuntamiento. Además, el servicio de emergencias 112 Andalucía ha recomendado evitar los desplazamientos por carretera y extremar la precaución ante posibles acumulaciones de agua.

La inestabilidad en Sevilla continuará, al menos, hasta el sábado, con la entrada continua de frentes atlánticos que mantendrán el cielo cubierto y las lluvias intermitentes en buena parte de la provincia.