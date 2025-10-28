El 112 pide evitar los desplazamientos por carretera este miércoles en Sevilla ante el aviso naranja por lluvias y tormentas

El servicio de Emergencias 1-1-2 Andalucía ha hecho un llamamiento a la población para evitar los desplazamientos por carretera y extremar la precaución ante el aviso naranja por lluvias y tormentas que afectará mañana, miércoles 29 de octubre, a la provincia de Sevilla.

El aviso, activado por la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), se mantendrá entre las 00:00 y las 21:00 horas en la Campiña sevillana y la Sierra Norte, donde se esperan precipitaciones acumuladas de hasta 30 litros por metro cuadrado en una hora y hasta 70-80 litros por metro cuadrado en 12 horas, además de riesgo de tormentas en ambas zonas.

Aviso naranja por lluvias en Sevilla este miércoles / Aemet

El 1-1-2 ha recordado que las lluvias intensas pueden provocar balsas de agua, cortes de vías y riesgo de inundaciones, por lo que recomienda a la ciudadanía evitar los viajes innecesarios y mantenerse informada en todo momento sobre la evolución meteorológica.

En paralelo, la Junta de Andalucía mantiene activado desde ayer, a las 09:28 horas, el Plan de Emergencia ante el Riesgo de Inundaciones en Andalucía, en fase de preemergencia (situación operativa 0), debido a las lluvias registradas en las últimas horas y las previsiones para esta semana. Esta fase implica el seguimiento continuo del fenómeno y la difusión de información a autoridades y población.

Recomendaciones del 112 para los conductores

Ante la previsión de fuertes lluvias y tormentas, el 1-1-2 aconseja:

Evitar los desplazamientos por carretera siempre que sea posible.

siempre que sea posible. Si es imprescindible viajar, informarse previamente del estado de las vías , atender las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes, y mantenerse al tanto de la previsión meteorológica a través de medios y redes sociales.

, atender las indicaciones de los paneles informativos y de los agentes, y a través de medios y redes sociales. Reducir la velocidad , aumentar la distancia de seguridad y nunca atravesar zonas inundadas o con balsas de agua.

, aumentar la distancia de seguridad y o con balsas de agua. Si el vehículo se ve sorprendido por una crecida de agua, debe abandonarse inmediatamente cuando el nivel supere el eje de las ruedas.

El 112 también recuerda que no se debe acampar ni estacionar cerca de cauces de ríos, aunque estén secos, y que en el campo se deben evitar árboles, piedras solitarias u objetos metálicos durante las tormentas. En las zonas costeras con temporal, se desaconseja transitar por paseos marítimos, rompeolas o miradores.

Precaución por el viento

Además de la lluvia, la jornada estará marcada por el viento, con rachas de hasta 70 km/h en la Campiña y la Sierra Norte de Sevilla. Ante esta situación, el 1-1-2 recomienda cerrar puertas y ventanas, retirar objetos del exterior que puedan caer (macetas, toldos, sillas, etc.) y alejarse de muros, cornisas o árboles en la vía pública. Si el viento sorprende durante un viaje, se debe buscar un lugar seguro para refugiarse fuera del vehículo.

Otros avisos en Andalucía

Avisos meteorológicos en Andalucía para la jornada del 29 de octubre / Aemet

Mañana miércoles estarán activos también los avisos naranjas por lluvias en toda la provincia de Huelva y los avisos amarillos por lluvias y tormentas en Cádiz, Córdoba, Málaga y Granada. En el litoral de Cádiz y Huelva se mantendrá además el aviso amarillo por fenómenos costeros.

Por último, el servicio de emergencias recuerda que ante cualquier situación de riesgo se debe llamar al Teléfono Único de Emergencias 112 Andalucía, disponible las 24 horas del día, los 365 días del año, y que los consejos y pautas de autoprotección pueden consultarse en la Plataforma de Emergencias para la Ciudadanía: https://ema112andalucia.es/