Masiva concentración de protesta ante el SAS por el cribado del cáncer de mama

La fachada del Servicio Andaluz de Salud, en la céntrica Avenida de la Constitución, se convirtió pasadas las seis y media de la tarde en el epicentro de una marea rosa. La cita, a las 19:00 horas, cuando miles de mujeres, y algunos muchos otros hombres que las acompañaban, ocuparon la avenida para gritar lo que consideran una urgencia vital. "Nuestras vidas no pueden esperar", rezaba el lema principal de la protesta y repetían los asistentes, frente a un sistema que, dicen, las ha dejado solas ante el cáncer.

La concentración, teñida de rosa y rabia, denunció los "inadmisibles fallos" del programa de cribado de cáncer de mama. Fallos que, según las manifestantes, están costando "tiempo, diagnósticos y vidas". "Cada retraso puede ser una sentencia", se escuchaba entre el murmullo de quienes llevan meses esperando una cita que no llega.

El eco de la protesta no se quedó en Sevilla. En Granada y Córdoba, las Delegaciones de la Consejería de Salud también fueron escenario de concentraciones paralelas, y el movimiento promete continuar en Cádiz y Málaga en los próximos días.

Frente al edificio del SAS, los cánticos mezclaban la exigencia de la depuración de responsabilidades con la indignación y la ironía. Así, del "consejera dimisión" se pasaba al "Menos cofradías, más mamografías" o el "Moreno Bonilla, fuera de Sevilla". En las pancartas, la consigna era clara. "No son casos, son vidas" o "Tu gestión nos mata”. No faltó el clásico grito "Sanidad Pública", se gritaba ininterrupindamente.

Entre las asistentes, muchas llevaban pañuelos rosas o camisetas con nombres de familiares y amigas afectadas. No era una manifestación más: era un grito colectivo contra la burocracia, contra la desidia, contra el miedo. Porque, como recordó una de las portavoces desde el micrófono improvisado, "no estamos pidiendo un favor, estamos exigiendo un derecho: el derecho a vivir”.