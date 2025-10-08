El Virgen del Rocío copa el 90% de los errores en el cribado del cáncer de mama: se harán más pruebas a 1.800 mujeres

El Gobierno andaluz ya tiene datos ciertos sobre los errores en las pruebas del cribado del cáncer de mama y con ellos ha anunciado el Plan de Choque para tratar de resolver esta grave crisis en uno de los asuntos más sensibles para los andaluces. La investigación llevada a cabo por el SAS ha detectado que el 90% de las mujeres afectadas por los errores en este proceso están localizadas en el Hospital Virgen del Rocío de Sevilla, el centro que atiende a una mayor población en toda la comunidad autónoma con personas venidas incluso de fuera de Andalucía.

Ahí se han identificado a 1.800 mujeres a las que ya se están avisando y que tendrán una segunda prueba diagnóstica antes del 30 de noviembre. Este es el compromiso del Gobierno andaluz que este miércoles ha explicado la consejera portavoz de la Junta, Carolina España. Un dato también relevante ya que el Ejecutivo ha preferido quitar del foco a la consejera de Salud, Rocío Hernández. "El jueves pasado se comenzó a llamar a mujeres que tenían que ir a revisión anticipada para una segunda prueba, pero a las que no se había dicho nada", ha detallado la portavoz.

El Plan de Choque se llevará a cabo con una inyección de 12 millones de euros en el programa de detección precoz del cáncer de mama, unos fondos que van a servir para pagar las horas extraordinarias de los profesionales que, voluntariamente, van a realizar todas estas pruebas durante las tardes y también los sábados, domingos y festivos, garantizando la continuidad asistencial y con el objetivo "de poner este programa completamente al día".

Así es el plan de choque frente a los errores del cribado del cáncer de mama en Andalucía / S.B.

Además, se ha activado un plan específico para el Hospital Virgen del Rocío que refuerza los recursos humanos y técnicos, con el objetivo de garantizar la atención prioritaria de todas las mujeres que lo necesiten y normalizar el circuito de cribado en el menor tiempo posible. Y se ha llevado a cabo un cambio en el protocolo del cribado del cáncer de mama. A partir de ahora, "cuando una mamografía del cribado esté informada por los dos radiólogos que marca el plan de cribados y pertenezca al grupo de hallazgos probablemente benignos pero con necesidad de seguimiento, se notificará a la mujer".

Mensaje de tranquilidad

En medio de la tormenta política, Carolina España ha querido tranquilizar a las mujeres afectadas por estos errores aportando datos estadísticos, "las prioridades del Gobierno de Juanma Moreno en este momento no puede ser otra que las mujeres andaluzas pendientes de un segundo diagnóstico para prevenir el cáncer de mama. Es un caso que nunca debió darse", ha asegurado.

Según ha explicado, cada año se invita a más de medio millón de mujeres andaluzas a participar en el programa, de las que participan un 80% y que gracias a este programa "cientos de mujeres son diagnosticadas precozmente y tratadas con éxito de lesiones malignas". Entre el 98,3% y el 99,5% de las mujeres que participan en estos programas están sanas, es decir, no tienen cáncer. " Y hasta ahora no era obligatorio informarles de su situación hasta la cita para esa segunda revisión en la que, normalmente, se confirmaba el buen pronóstico", un protocolo vigente desde 2011 y que ha cambiado desde la semana pasada. "Curiosamente vigente desde que la señora María Jesús Montero era consejera de Salud. Por eso no se entiende que portavoces del PSOE lo hayan calificado como el protocolo de la vergüenza”, ha censurado Carolina España.

Sólo entre enero y agosto de 2025 se han detectado 1.792 lesiones de cáncer de mama, lo que refleja su eficacia en la detección precoz y el consecuente éxito en el tratamiento y seguimiento posterior de estas mujeres.

Más profesionales en las unidades de mama

Carolina España también ha anunciado que van a aumentar la plantilla de las unidades hospitalarias de mama con la incorporación de 119 nuevos profesionales: 65 facultativos especialistas en Radiodiagnóstico, 20 enfermeras, 18 técnicos especialistas en radiodiagnóstico y 16 auxiliares.

Unas incorporaciones que pretende agilizar la atención a las pacientes que participan en estos programas de cribado del cáncer de mama y que la Junta defiende como exitoso a lo largo de los años.

Un cribado vigente desde 1995

El programa de cribado del cáncer mama en Andalucía, vigente desde 1995, es uno de los más consolidados de España y ha ido reforzándose a lo largo de los años. Según los datos oficiales de la Junta, entre 2022 y 2025, las citas gestionadas por este programa han aumentado un 48%, lo que en términos absolutos supone pasar de 440.000 citas gestionadas en 2022 se ha pasado a 848.000 citas gestionadas en los nueve primeros meses de 2025.

Además, en 2023, Andalucía adquirió 28 nuevos mamógrafos; en 2024, 33 más; y en 2025, cuatro más. Con estos equipos, el número de mamografías realizadas ha crecido, pasando de de 332.414 a 484.527 mamografías desde 2022.