La verdad del cambio de fecha de la cabalgata: "Los tres reyes pusimos al Ateneo en una situación muy difícil"

Sin duda fueron los minutos de oro de la cena de gala de los reyes magos. Y con un gran sentido del humor, una naturalidad marcada por la frescura y lejos de histrionismos. Los tres personajes que encarnaron a los reyes ejercieron en la mañana del 2 de enero una fuerte presión en muy poco tiempo para lograr un cambio nunca visto en más de un siglo. El periodista Federico Quintero, que encarnó al rey Baltasar el pasado día 4 en la cabalgata de Sevilla, reveló la gran clave del cambio de fecha de la salida del cortejo, que por primera vez en 106 años lo hizo en un día distinto al 5 de enero. El Ateneo, vistos los partes meteorológicos, descartó a primera hora del día 2 que se pudiera cambiar la fecha, acaso el horario e itinerario del cortejo, pero a las pocas horas cambió de decisión de forma sorpresiva. ¿Qué había ocurrido? ¿Quién tuvo tanto poder como para hacer rectificar a la entidad en un asunto tan delicado, que voincula a tantos servicios públicos y a miles de personas, y sobre el que se había pronunciado minutos antes con rotundidad?

Quintero tomó la palabra en la tradicional velada, celebrada en el Salón Real del Hotel Alfonso XIII, y desveló los detalles, siempre con sentido del humor y gratitud. "Pusimos en una de las situaciones más complicadas a un presidente ejemplar, a un presidente que ha tenido una cercanía impecable con nosotros, pero ya que hay dudas y que se especula con circunstancias y decisiones tomadas o no, porque se ataca a gente y el ruido siempre hace más daño que el silencio, tengo que decir que estos dos señores y yo [en referencia a Melchor y Gaspar] junto con el resto del cortejo creímos que teníamos que encabezar la situación. Los tres reyes le pedimos al presidente que la cabalgata fuera el día 4. Es justo decirlo y seguro que el presidente se vio en uno de los momentos más complicados de su vida, porque es muy difícil mantener la línea entre mantener la tradición con la adaptación las circunstancias y a las nuevas situaciones, a los nuevos tiempos, pensar en los niños y en el bienestar total. Tú nos escuchaste [en alusión a Emilio Boja], que es lo primero que hace un líder, nos explicaste que la situación era complicada, saber que mover a una ciudad entera con un millón de personas no es fácil de un día para otro, no es un capricho. Y en menos de dos horas valoraste todo junto con tu equipo y con el alcalde. Jamás ha habido tantas personas viendo el cortejo, estamos orgullosos de una decisión histórica, nadie me va a contar a mi desde abajo lo que yo he vivido arriba, las caras de esos niños, las caras de esos padres, la ilusión... Sevilla quería su cabalgata y ha entendido perfectamente que fuera el día 4. Gracias, Ateneo, por la valentía y por demostrar, a pesar de lo que pueda sonar, que sois ágiles, modernos, y que estáis preparados para entregarles a los niños, que no se nos olviden los niños, lo que ellos quieren. Pido un aplauso para el presidente más valiente que he conocido. Aunque no hubiera caído una gota ayer [por el domingo], la decisión era difícil y absolutamente acertada".

"A la gente le molesta la felicidad de Sevilla"

Quintero aludió a las críticas que se han volcado en las redes sociales por la forma de celebrar la llegada de la cabalgata en determinadas calles, incluso por la alegría exhibida por el propio Quintero, quien ha vivido intensamente las vísperas y especialmente el día 4. Y de nuevo lo hizo con un tono desenfadado y exento de acritud. "Nosotros, alcalde, estamos acostumbrados a críticas por cómo celebramos las cosas. A veces no se te nota alcalde, pero también disfrutas. Porque aquí somos felices. A la gente le molesta la felicidad de Sevilla. Tenemos que reivindicar que Sevilla es diferente, tenemos que ser nuestra propia coraza. Pido que desde Sevilla no nos ataquemos a nosotros mismos, así que... ¡Viva la calle Florencio Quintero! ¡Viva la calle Asunción! ¡Viva la calle Feria! ¡Viva la gente como se quiera divertir! Y que nadie nos diga cómo tenemos que celebrar las cosas". Se refirió reiteradamente a Emilio Boja con gratitud: "Perdón por mi efusividad, por mi forma de encarar las situaciones de manera extrema. Tengo que pedir perdón seguro porque han sido seis meses y aguantarme seis meses es... increíble. Emilio, eres un líder y me has demostrado en qué momento eres un líder. Te doy las gracias por hacerme una de las tres personas más felices de Sevilla y del mundo. Desde antes de ayer somos otras personas".

Y abordó el pasaje de la caída de un paje de Baltasar que, por fortuna, resultó ileso: "Llevo 23 periodistas en mi cortejo, me dijeron que se nos habían caído los titulares que nadie iba a hablar de Baltasar porque el Gran Visir le había pedido matrimonio a la mujer en la Macarena. Por eso dije: "¡Que se tire alguien de la carroza! Y había varios voluntarios".