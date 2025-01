El presidente del Ateneo de Sevilla: "No es fácil dejar a los niños sin Cabalgata"

Horas de máxima tensión en el Ateneo. "No es fácil dejar a los niños de Sevilla sin cabalgata. Entre que no haya cabalgata el día 5 y sacarla el día 4... Pues ya me dirá usted". El presidente de la entidad, Emilio Boja, explica las razones por las que se ha anticipado la salida del cortejo que organiza la institución, un acontecimiento que goza de la declaración de fiesta mayor de la ciudad desde el año 2002. Se trata de una decisión inédita. "Los servicios municipales han sido muy comprensivos y nos han dado todas las facilidades", admite Boja. El Ateneo difundió un comunicado a primera hora de este jueves en el que descartaba cualquier cambio, recordando que no los ha habido en 106 años de historia, salvo el año de la suspensión en 2021 por efecto de la pandemia. El presidente alega que las reiteradas consultas a los servicios meteorológicos fueron consolidando la decisión de que el 5 de enero será imposible la salida. "A la una y media de la tarde nos dan agua el día cinco incluso a las doce del mediodía, por lo que no podemos contar ni con la mañana".