Así están los alojamientos turísticos en Sevilla para la Semana Santa: apartamentos en el centro por encima de los 200 euros la noche

La Semana Santa de Sevilla se erige como uno de los grandes reclamos turísticos de la capital hispalense. Estas fechas son de gran ajetreo debido a que el número de cofradías que desfilan por las calles es proporcional al número de personas que acuden a ver las procesiones por devoción o por motivos extrarreligiosos.

Según datos de la Asociación de Hoteles de Sevilla y Provincia (AHS), los establecimientos hoteleros de Sevilla prevén una ocupación media próxima al 80% de cara a la Semana Santa, a falta de las reservas y cancelaciones de última hora. Por otro lado, la plataforma de comparación de hoteles Jetcost ha constatado en una encuesta que Sevilla es uno de los destinos más demandados por los franceses o los italianos para estas fechas.

Con todo ello, cabe preguntarse ¿cuál es el precio de los alojamientos disponibles en Sevilla para pasar la Semana Santa? A continuación, echamos un vistazo a las principales alternativas.

Hoteles de 2 estrellas por 700 euros

De acuerdo con el buscador de la plataforma Booking, todavía hay más plazas en más de 600 alojamientos entre el Jueves Santo y el Domingo de Resurrección. En cuanto a los precios, una estancia de tres noches para dos personas en Sevilla oscila entre los 430€ de un hostel modesto y los 3.000€ que puede llegar a costar alguno de los áticos más exclusivos.

Por ejemplo, el Hotel Sevilla, de dos estrellas, dispone de habitaciones para parejas desde 700 euros. Este alojamiento se enmarca en pleno centro histórico de la capital, a escasos metros de la Alameda de Hércules. Sus habitaciones presentan una decoración "sencilla y moderna" y dispone de párking para los clientes. Se trata de uno de los alojamientos mejor valorados por los usuarios, con una nota de 8,4.

El Nüa Giralda es uno de los hoteles más económicos. / Booking

Si quieres alojarte en un hotel y en una ubicación privilegiada, otra oferta asequible es la de Nüa Giralda, donde el precio de una habitación doble se sitúa en 639 euros. Entre los 4 estrellas, la opción más barata es la del Hotel Sevilla Center, en la avenida de la Buhaira, por 854 euros. A partir de ahí, los precios se incrementan a medida que nos acercamos al Casco Antiguo hasta superar holgadamente los 1.000 euros.

Una habitación compartida cuesta más de 300 euros

En Airbnb se anuncian otros 500 alojamientos para dos personas disponibles para los días centrales de la Semana Santa. No obstante, los precios no distan mucho de los de los hoteles, ya que estos alquileres vacaciones se mueven en una horquilla de entre 200 y 250 euros por noche en el Casco Antiguo. Incluso una habitación doble en un domicilio particular, con baño compartido, puede costar hasta 100 euros por noche.

Uno de los apartamentos más baratos de Sevilla, en la Calle Feria / Airbnb

Así, una estancia de tres noches en un apartamento de un dormitorio en el entorno de la Plaza Nueva asciende a 855 euros. Una de las opciones más económicas se encuentra en la Calle Feria, donde se alquila un alojamiento por 165 euros la noche.

Ya fuera de la almendra histórica, los precios tienden a reducirse, aunque continúan apreciándose diferencias por zonas. Pasar la Semana Santa en un apartamento en Nervión, cerca de la Plaza de España, cuesta 580 euros frente a los 450 que vale uno en La Macarena.