La consejera de Salud presenta su dimisión a Juanma Moreno por la crisis del cribado del cáncer de mama

La consejera de Salud, Rocío Hernández, ha presentado esta tarde su dimisión ante el presidente de la Junta, Juanma Moreno, por la crisis del cribado de cáncer de mama. Médico de profesión, fue nombrada consejera de Salud el 30 de julio de 2024 en la crisis de Gobierno que Moreno hizo en la mitad del mandato para impulsar la gestión de su Ejecutivo. El presidente de la Junta ha comparecido en Canal Sur Televisión, en un formato que ha recordado a sus intervenciones durante la pandemia del covid, para anunciar que se asumen responsabilidades políticas de primer nivel con la salida de la consejera.

Juanma Moreno ha explicado que "han tenido que ser las afectadas las que nos alerten de los problemas, y eso no es admisible", motivo por el que ha aceptado la dimisión de Rocío Hernández. El presidente de la Junta ha defendido el programa de cribado de cáncer de mama.

