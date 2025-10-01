Qué son las Reales Atarazanas de Sevilla: "Una auténtica catedral civil"

Las Reales Atarazanas de Sevilla reabren tras la finalización de su restauración. El proyecto, con una inversión de 18 millones de euros costeados por la Fundación bancaria La Caixa y la Junta de Andalucía, culmina una intervención que devuelve a la ciudad un edificio histórico singular. La gestión cultural pasa a la Fundación Cajasol, que dotará de contenido a este espacio descrito como “una auténtica catedral civil”.

Levantadas en el siglo XIII, las Atarazanas sirvieron como principal arsenal militar de la Corona de Castilla. Se ubican en el centro de la ciudad, en el barrio del Arenal, junto a la Plaza de Toros de la Maestranza. Con más de 7.000 metros cuadrados de superficie, el inmueble se organiza en amplias naves comunicadas por grandes arcos de ladrillo, testimonio de una historia que supera los ocho siglos.

La intervención ha sido ejecutada por especialistas mediante un proceso minucioso. Las piezas de ladrillo más deterioradas se han sustituido por otras nuevas, integradas con técnicas que mantienen la estética original. El resultado respeta la esencia histórica y, a la vez, incorpora nuevos espacios, entre ellos una sala de exposiciones de diseño contemporáneo. En las zonas de mayor valor patrimonial, los suelos se han resuelto con placas alveolares apoyadas sobre albero, una solución reversible que preserva la memoria del uso original del recinto para la construcción de galeras.

La actuación acometida combina conservación y actualización de usos. La Fundación Cajasol asumirá la programación cultural, con el objetivo de dotar de contenido al edificio tras la restauración financiada por la Fundación bancaria La Caixa y la Junta de Andalucía. El carácter de “catedral civil” resume la ambición de un proyecto que refuerza el valor simbólico del inmueble.

El conjunto destaca por su planta de naves conectadas por arcos de ladrillo y por la escala de un edificio que aglutina más de 7.000 m². La intervención ha priorizado la integración de materiales y la reversibilidad en las áreas más sensibles, manteniendo la estética original y la lectura histórica del espacio.

¿Qué son las Atarazanas de Sevilla?

Así han quedado las Atarazanas de Sevilla tras culminarse la restauración / M. G.

Las Reales Atarazanas de Sevilla, recuperadas desde este 1 de octubre para el público en Sevilla, desempeñaron un papel equivalente al de las de Barcelona —posteriores y hoy museo— en la marina de Castilla. Las fuentes del periodo almohade citan que Abú Yaqub Yusuf I, en 1184, ordenó levantar unas atarazanas junto al muro de la alcazaba, desde la puerta de las Barcas hasta la puerta del Alcohol; Torres Balbás identifica después esas puertas con las del Carbón y del Aceite. Tras la conquista de Sevilla en 1248, Alfonso X el Sabio impulsó en 1252 las Atarazanas Reales para galeras y bajeles en el tramo entre ambas puertas.

La suntuosidad del conjunto, según Ortiz de Zúñiga, se aprecia en lo conservado: 17 naves yuxtapuestas, perpendiculares al Guadalquivir y adosadas a la cerca almohade, todas en fábrica de ladrillo. Situadas en el Arenal, permitían la salida directa al agua por la escasa diferencia de cota (en torno a un metro) entre las naves y el río. Se trata de una obra gótico-mudéjar, de naves anchas y largas cubiertas por bóvedas de arista, apoyadas en pilastrones de ladrillo que sostienen gruesas bóvedas. ¿No es esa combinación de técnica y funcionalidad un testimonio elocuente de su tiempo?

De astillero real a motor de la marina castellana

Con su construcción, Sevilla se convirtió en base de la naciente Marina Castellana, protagonista de hechos que elevaron a la ciudad a puerto de referencia mundial. Alfonso X asentó la ciencia náutica europea y fijó en las Partidas la primera legislación marítima castellana. Fernando III otorgó por primera vez el título de Almirante de Castilla a Ramón Bonifaz por su acción contra el puente de barcas y cadenas entre Triana y Sevilla, junto a la Torre del Oro.

Casa de Contratación y transformación del edificio

La Real Atarazana fue primera sede de la Casa de Contratación de Indias en 1503, instituida por Isabel I de Castilla para regular el comercio y la navegación con el Nuevo Mundo. Ese impulso se reflejó en artes, economía, ciencias naturales y tecnologías, con el trabajo de cosmógrafos y pilotos mayores, entre ellos Américo Vespuccio en 1508.

A medida que decayó la construcción naval, las naves se arrendaron. En 1534, el Conde Hernando de Andrade informó de que ya no contenían elementos para galeras, un tipo en retroceso por su alto costo y bajo rendimiento invernal. Se elevó el nivel del edificio con un relleno de unos 3,90 metros, vinculado a la subida de la cota del río.

Uso artillero, demoliciones parciales y nuevas configuraciones

El primer asentamiento de dependencias artilleras data de 1587, bajo Felipe II. En 1641 se demolieron cinco naves para erigir el Hospital de la Caridad y su iglesia. En 1719 se destinaron cinco naves al almacenaje de artillería y se añadieron dos más, conformando las siete actuales. Entre 1782 y 1783, la Maestranza de Sevilla quedó como abastecedora única para Andalucía, Extremadura y la América hispana, con una nueva operación arquitectónica que definió el edificio y su fachada emblemática tal como hoy se aprecia. Posteriormente, se levantó en su ámbito el edificio de la Delegación de Hacienda.

Protección patrimonial

Bien de Interés Cultural, las Atarazanas Reales están catalogadas como Monumento Nacional tras su publicación en el BOE de 1969.

