La línea continuista se impone en la US con la victoria de Carmen Vargas

Carmen Vargas será la primera rectora de la Universidad de Sevilla (US), institución académica con más de 500 años. La ex vicerrectora de Internacionalización se impone, con su línea continuista, a su oponente en la segunda vuelta de las elecciones al Rectorado de la Hispalense, José Luis Gutiérrez, decano de Odontología y de la corriente crítica con el hasta ahora rector, Miguel Ángel Castro. Vargas ha ganado en las urnas con más del 50% de los votos y con más de siete puntos de diferencia respecto a Gutiérrez, según ha podido saber este periódico.

Las elecciones en las que, 21 años después, se ha recuperado el sufragio universal ponderado le han dado la victoria a una antigua componente del equipo de gobierno de Castro, que ha ocupado el puesto de vicerrectora de Internacionalización hasta hace escasos meses.

Vargas ha defendido la gestión realizada hasta ahora y ha prometido hacer mejoras dentro de una línea continuista. Entre sus medidas estrella se encuentran las tarjetas institucionales para compras inmediatas de hasta 5.000 euros, así como la creación de ventanillas únicas para el personal docente e investigador (PDI) y el estudiantado.

Urnas instaladas en la Facultad de Geografía e Historia. / Juan Carlos Muñoz

Otra de las medidas prometidas y que más polémica ha generado entre sus oponentes (a la primera vuelta del pasado 31 de octubre concurrieron siete candidaturas) es la de habilitar una oficina de captación de fondos estratégicos institucionales. El objetivo es que la autofinanciación de la US pase del 27,42% actual al 35% en 2031.

Buena parte del equipo con el que Vargas se ha presentado a estos comicios procede del actual. La catedrática en Microbiología pasó a la segunda vuelta al ser ya la candidata más respaldada en las elecciones del 31 de octubre, cuando se hizo con el 26% de los votos, porcentaje, no obstante, que se quedaba muy por detrás del 50% necesario para proclamarse rectora.

La bolsa de votos de Ana López

Se ha enfrentado en las urnas con José Luis Gutiérrez, de la corriente crítica a Miguel Ángel Castro, quien se hizo en la primera vuelta con el 21% de los votos, a muy pocos de ser adelantado por otra ex vicerrectora del actual equipo de gobierno, Ana López, que consiguió un 20% de papeletas, cifra obtenida principalmente entre el personal de gestión, administración y servicios (PTGAS).

Esta bolsa de votos ha sido fundamental para que la balanza se incline en la segunda cita electoral hacia Carmen Vargas, que se convierte en la primera mujer en dirigir esta institución académica con más de 500 años. Un triunfo que, por otro lado, consolida la línea de gobierno mantenida los últimos diez años.