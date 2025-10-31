Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez se enfrentarán en una segunda vuelta en la US

Habrá segunda vuelta para elegir al rector o rectora en la Universidad de Sevilla (US). Una de las novedades que contemplan los nuevos estatutos de la Hispalense se aplicará el próximo 10 de noviembre, al no haber conseguido ninguno de los siete candidatos que han concurrido a los comicios del este jueves más del 50% de los votos, un resultado, por otro lado, previsible.

En esta segunda vuelta se enfrentarán los que partían como favoritos. Por un lado, la que muchos han considerado la aspirante oficialista, la ex vicerrectora Carmen Vargas, que ha reunido el mayor porcentaje de papeletas, un 26,62%. Se medirá en las urnas con el decano de Odontología, José Luis Gutiérrez, que se ha hecho con el 21,96%, menos de cinco puntos de diferencia. Por tanto, el 10 de noviembre la comunidad universitaria habrá de elegir entre una línea continuista, la de Vargas, que procede del equipo del rector Miguel Ángel Castro; y otra crítica con la actual gestión, la de Gutiérrez.

Conviene tener aquí en cuenta los resultados obtenidos por el resto de candidatos. Entre los que proceden del gobierno de Castro, Ana López, también ex vicerrectora, ha logrado un porcentaje de votos bastante considerable, del 20,49%, por lo que la tercera opción la encabeza una aspirante que, de igual modo, ha ocupado un importante cargo en el mandato que ahora expira.

El reparto de los votos

Ya a más distancia, la catedrática de Periodismo Pastora Moreno ha registrado un 9,47% de papeletas, mientras que Ángeles Gallego (también con responsabilidad en este mandato) se ha hecho con el 8,79%. El ex decano de Derecho, Alfonso Castro, pese a ser una de las voces más críticas contra la gestión de Castro y defensor acérrimo del sufragio universal ponderado que se ha reinstaurado este jueves en la US, no ha podido reunir más del 7,48%. El último lugar en este reparto lo ocupa otro ex vicerrector, Felipe Rosa, con un 2,51%, porcentaje que se sitúa por debajo del cosechado por los votos en blanco, que ha sido del 2,88%. El reparto, por tanto, de votos entre candidaturas procedentes del equipo saliente y de las que no han ocupado cargos de responsabilidad en este mandato queda muy igualado.

Otro dato importante a tener en cuenta es el de la participación en una jornada que ha recuperado el sufragio universal. Desde la Hispalense se habla de que el nivel ha sido bastante alto, aunque debe atenderse a los distintos grupos de electores, cada uno con una ponderación distinta (es decir, el valor de voto difiere en la suma total). El sector A, el del profesores doctores de cuerpos docentes universitarios, es el que más se ha movilizado, con un 80,22%. Sus papeletas tienen una ponderación del 53%. Por detrás se sitúa el otro cuerpo con más permanencia en la institución académica, el PTGAS (personal técnico, de gestión y administración de servicios), en el que ha ejercido el derecho al voto el 77,23% de los censados. En el del personal docente investigador no perteneciente al primer cuerpo, este porcentaje también ha sido alto, del 47,59%.

El alumnado

Sin embargo, el regreso del sufragio universal no ha logrado una importante movilización en el estudiantado, donde sólo ha votado el 15,44%, (menos de 9.000 de los casi 57.000 censados), lo que cuestiona el interés generado por estos comicios entre el alumnado de la US, como reconocían algunos universitarios a pie de urna. La ponderación del voto de este grupo es la segunda más importante, del 30%.

El calendario electoral queda ahora de la siguiente manera: el miércoles 5 de noviembre será la proclamación definitiva de los candidatos, la campaña electoral se desarrollará entre el 6 y el 7 y el lunes 10 se acudirá de nuevo a votar. Habrá de elegir entre Carmen Vargas y José Luis Gutiérrez, que ya partían como favoritos. El viernes 14 de noviembre se procederá a la proclamación del rector o rectora que estará al frente de la Universidad de Sevilla los próximos seis años.