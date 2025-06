Polémica restauración de la Macarena: la basílica cierra una hora antes

La basílica de la Macarena ha cerrado sus puertas una hora antes del horario establecido. Numerosos devotos que esperaban volver a ver a la Virgen tras los trabajos de mantenimiento y conservación realizados por el equipo del profesor Arquillo, se han tenido que dar la vuelta y tendrán que esperar a las seis de la tarde cuando, previsiblemente, volverán a abrir las puertas.

Según ha podido saber este periódico, el cierre se ha debido a que se van a realizar una rectificación en la intervención realizada por el equipo del porfesor Arquillo, consistente en realizar unos retoques de urgencia en las pestañas de la Virgen. Además está previsto que a lo largo de esta tarde noche se celebre un cabildo extraordinario de urgencia para tratar, previsiblemente, la intervención de la Virgen.

De este modo, la esperada vuelta al culto de la Virgen de la Esperanza Macarena se ha visto rodeada por cierta polémica ante el aspecto que la dolorosa muestra una vez intervenida. La imagen ha regresado a su altar de la Basílica tras ser sometida a una actuación de mantenimiento y conservación a cargo del equipo del profesor Arquillo Torres. Durante cinco días, en las propias dependencias de la hermandad, se han realizado tareas de conservación y mantenimiento a la venerada imagen y numerosos fieles esperaban la llegada del sábado, día de San Luis, para volver a encontrarse comn Ella.

A simple vista, cuando se entra en la Basílica se puede observar que la Virgen ha sido repuesta al culto con el rostro visiblemente más limpio y una cierta matización de las manchas de las manos. Sin embargo, lo que más ha llamado la atención a sus fieles y devotos, además de la claridad del rostro, han sido las pestañas, significativamente más abundantes y que, en cierta medida, cambian la expresión del semblante, modificando, en cierto modo la característica mirada de la dolorosa.

La Virgen de la Macarena antes y después de la intervención. / juan carlos muñoz

Una vuelta al culto que no ha dejado indiferente a nadie y que ha causado cierto revuelo en redes sociales , donde la abundancia de opiniones a favor y en contra han convertido la vuelta al culto de la Macarena en un tema de relevancia nacional que ha despertado opiniones encontradas en una hermandad que se enfrenta, además, a un período electoral.

En cuanto a la intervención que no se ve a simple vista, se han sustituido las articulaciones de los brazos y de la tela que recubre el candelero de la imagen. Una restauracion que no ha dejado indiferente a nadie. Es cierto que en algunas ocasiones, el brillo o no del rostro o la forma de las pestañas puede cambiar la expresión de una faz, algo que en este caso ha llamado la atención de todos los que se han acercado a la basílica para volver a ver a la Macarena tras estar estos días retirada del culto.

La intervención, contemplada en un convenio suscrito entre la Hermandad de la Macarena y la Universidad de Sevilla, ha corrido a cargo de un equipo de técnicos dirigidos por el profesor Arquillo Torres. El proceso ha incluido pruebas diagnósticas (TAC y radiografía) a las tres imágenes titulares para un mejor estudio de su conservación. La semana anterior, fueron sometidas a estas tareas las tallas del Señor de la Sentencia y la de la Virgen del Rosario.

La Hermandad de la Macarena celebrará el lunes 23 de junio, a las 20.00, una Misa de Acción de Gracias por la restitución al culto de las Sagradas Imágenes Titulares tras las finalización de las tareas de conservación y mantenimiento.