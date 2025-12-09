Los sevillanos se reencuentran con la Macarena: "He visto a la Virgen que miraba a mi abuela"
Continúan las colas que rodean la muralla de la Macarena ante la expectación de sevillanos y devotos que ansian ver a la Virgen
El regreso de la Macarena: "Ahora sí ha vuelto la Virgen"
Sevilla vive unos días históricos que comenzaron el día de la Inmaculada tras el regreso al culto de la Esperanza Macarena al culto tras cuatro meses de restauración a cargo de Pedro Manzano. Entre colas interminables y emoción desbordada, fieles y devotos viven con intensidad y fervor unos días de júbilo con la veneración de la Macarena.