Sevilla vive unos días históricos que comenzaron el día de la Inmaculada tras el regreso al culto de la Esperanza Macarena al culto tras cuatro meses de restauración a cargo de Pedro Manzano. Entre colas interminables y emoción desbordada, fieles y devotos viven con intensidad y fervor unos días de júbilo con la veneración de la Macarena.