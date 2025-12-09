EL TIEMPO
La lluvia regresa a Sevilla estos días

Los sevillanos se reencuentran con la Macarena: "He visto a la Virgen que miraba a mi abuela"

Continúan las colas que rodean la muralla de la Macarena ante la expectación de sevillanos y devotos que ansian ver a la Virgen

El regreso de la Macarena: "Ahora sí ha vuelto la Virgen"

Devotos y fieles acuden en masa a la Basílica de la Esperanza Macarena. / M. G.

Sevilla vive unos días históricos que comenzaron el día de la Inmaculada tras el regreso al culto de la Esperanza Macarena al culto tras cuatro meses de restauración a cargo de Pedro Manzano. Entre colas interminables y emoción desbordada, fieles y devotos viven con intensidad y fervor unos días de júbilo con la veneración de la Macarena.

stats