Fernández Cabezuelo gana las elecciones en la Macarena
Se han registrado un total de 5295 votos
Pedro García queda segundo y José Luis Notario, último
Elecciones en la Macarena: el barrio amanece con carteles de la Virgen esperando su regreso
Nuevos tiempos en la Resolana. Fernando Fernández Cabezuelo se convertirá en el nuevo hermano mayor de la Macarena tras las multitudinarias e históricas elecciones celebradas este domingo. Tras más de tres horas de escrutinio, se daba lectura del resultado final, que proclamaba a Cabezuelo como máximo representante de una de las instituciones con más impacto de todo el orbe cofradiero.
El resultado de las votaciones se ha distribuido de la siguiente manera:
- Votos totales: 5295
- Votos a favor de Fernández Cabezuelo: 2295
- Votos a favor de Pedro García Rivero: 1623
- Votos a favor de José Luis Notario: 1322
- Votos en blanco: 46
- Votos nulos: 9
A pesar del resultado, el hermano mayor más votado de la historia sigue siendo Fernández Cabrero en las pasadas elecciones.
