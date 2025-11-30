Fernández Cabezuelo gana las elecciones en la Macarena

Nuevos tiempos en la Resolana. Fernando Fernández Cabezuelo se convertirá en el nuevo hermano mayor de la Macarena tras las multitudinarias e históricas elecciones celebradas este domingo. Tras más de tres horas de escrutinio, se daba lectura del resultado final, que proclamaba a Cabezuelo como máximo representante de una de las instituciones con más impacto de todo el orbe cofradiero.

El resultado de las votaciones se ha distribuido de la siguiente manera:

Votos totales: 5295

Votos a favor de Fernández Cabezuelo: 2295

Votos a favor de Pedro García Rivero: 1623

Votos a favor de José Luis Notario: 1322

Votos en blanco: 46

Votos nulos: 9

A pesar del resultado, el hermano mayor más votado de la historia sigue siendo Fernández Cabrero en las pasadas elecciones.