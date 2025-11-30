Elecciones en la Macarena: el barrio amanece con carteles de la Virgen esperando su regreso

En el contexto de un frenético domingo electoral, donde todas las miradas se dirigen a las urnas de la Basílica, el barrio de la Macarena continúa expectante ante el cada vez más cercano regreso de la Virgen de la Esperanza. La imagen, que fue retirada del culto en agosto tras aprobarse la restauración por parte del cabildo general de hermanos, volverá a estar cerca de los fieles presumiblemente los primeros días de la segunda semana de diciembre, esto es, en torno al 8 de diciembre.

Algunos de los carteles que decoran el barrio / J.D.L

De este modo, y tal y como sucedió de manera espontánea con la procesión de clausura del II Congreso Internacional de Hermandades, numerosas fachadas de viviendas y comercios de la calle Feria y alrededores han amanecido este domingo con carteles y postales anunciando la inminente vuelta de la dolorosa. En alguno de estos carteles se leen diversas frases como Nuestra Esperanza está de vuelta o Esperanza cartujana, Reina de la Macarena. Asimismo, se han empleado los célebres versos de Rodríguez Buzón: Te proclamaron bendita/ y te bajaron los ángeles/ para dejarte en Sevilla. Todo ello acompañado de fotografías en blanco y negro de la Virgen. Una nota de ilusión en el marco de las elecciones más reñidas que se recuerdan en el Arco.