Sevilla bate su récord histórico de precipitación en un solo día: la última vez que llovió tanto fue hace 28 años

La empresa municipal Emasesa ha confirmado que este miércoles 29 de octubre se ha batido el récord histórico de precipitación acumulada en la capital hispalense en un solo día. "Desde las 00:00 hasta las 15:00 horas han caído en Sevilla hasta 115 litros por metro cuadrado y, en determinados momentos, 25 litros en solo una hora", afirma el Ayuntamiento a través de su cuenta de X.

El temporal de lluvias que ha causado más de 600 incidencias en Andalucía desde la madrugada ha llenado todos los tanques de tormentas y "en solo una hora ha llovido la quinta parte de la media anual" que suele recogerse en la ciudad. Según ha confirmado la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), no existe constancia en registros oficiales de que en la estación principal del Aeropuerto de Sevilla haya registrado más de 115 litros cuadrados en 24 horas. Es más, este dato corresponde a la precipitación acumulada en tan solo 13 horas.

Hasta ahora, el récord del día más lluvioso de Sevilla lo ostentaba el 2 de noviembre de 1997, cuando los pluviómetros contabilizaron 109,3 litros por metro cuadrado. Cabe tener en cuenta que la serie histórica de mediciones de la Aemet en la estación de Sevilla Aeropuerto comienza en 1951, pero ¿cuáles son las similitudes entre el actual episodio de lluvias con el de hace 28 años?

Mil evacuados en las riadas de 1997

Si miramos atrás en la hemeroteca, en 1997 tuvieron lugar unas de las inundaciones más significativas de la historia reciente. Fue en el mes de diciembre, cuando el temporal de lluvias desbordó las riberas del Guadalquivir y el Genil, lo que llegó a poner en jaque la operación salida de la DGT previa a las navidades.

Las consecuencias poco tienen que ver con lo ocurrido hoy. Cerca de un millar de personas en la provincia tuvieron que ser evacuadas, la mayoría en la localidad de Écija y se produjeron varios cortes en el tráfico ferroviario y por carretera. La lluvia, unida al deshielo en las montañas, causó grandes riadas en Torcina, Cantillana o Lora del Río.

Lo que todavía se mantiene en la actualidad son los cortes al tráfico. Este miércoles se ha suspendido la circulación ferroviaria entre Sevilla y Huelva, otra provincia en la que se han registrado notables daños materiales debido a una manga marina. En la capital, vías principales como la Ronda del Tamarguillo, Kansas City o la SE-20 han quedado completamente anegadas. En la calle Reyes Católicos, un joven ha rescatado a un hombre atrapado en su vehículo.

A las 16:00 horas, el Centro de Control de Policía Local había gestionado un total de 228 inidencias; 55 de ellas relativas al tráfico, 59 por inundaciones, 34 por caídas de ramas, 8 rescates y 4 siniestros viales, según el parte del servicio municipal de Emergencias. Desde la tarde de este martes se ha mantenido el cierre preventivo de los parques y el cementerio municipal.

Poco al poco, el tráfico recupera la normalidad tras el cese las precipitaciones. El Ayuntamiento llegó a activar el Plan Territorial de Emergencias, en fase de preemergencia. Se ha desplegado un importante dispositivo de Policía Local, Bomberos y Protección Civil para intervenir en las incidencias.