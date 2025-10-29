Un joven rescata a un hombre atrapado en su coche durante las inundaciones en la avenida Reyes Católicos de Sevilla

La intensa borrasca que azota Sevilla este miércoles ha dejado a su paso cientos de incidencias y escenas de solidaridad ciudadana. Una de ellas ha tenido lugar en la avenida Reyes Católicos, uno de los puntos más afectados por las fuertes lluvias que han inundado varias calles del centro.

Un joven se ha convertido en protagonista tras rescatar a un hombre que había quedado atrapado en su coche en medio del agua. El vehículo, que se encontraba en el tramo final de la avenida, quedó completamente rodeado por la acumulación de agua, impidiendo al conductor salir por sus propios medios.

Tal y como se aprecia en un vídeo publicado en redes sociales, el joven no dudó en acercarse entre la corriente y el agua que cubría parte de la calzada. Al comprobar la situación, ayudó al hombre a salir del coche y, ante la dificultad para caminar por la inundación, lo tomó en brazos y lo llevó hasta una zona más alta del mismo vial, donde el agua no había llegado.

El rescate se produjo mientras los servicios de emergencia atendían múltiples avisos por calles anegadas y vehículos inmovilizados. La avenida Reyes Católicos, junto con Zaragoza y García de Vinuesa, figura entre las más afectadas, con cortes de tráfico y desvíos.